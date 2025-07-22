Aktive ETFs: Diese vier möglichen Vorteile bieten die Produkte

Du kennst ETFs als günstige, passive Index-Abbilder. Doch wusstest du, dass es auch aktive ETFs gibt, die Marktchancen gezielt nutzen?

Aktive ETFs sind der Trend des Jahres 2025. Sie kombinieren die Vorteile der ETF-Hülle (liquide, günstig, transparent) mit aktivem Management, das versucht, Chancen über den Index hinaus zu nutzen, Risiken flexibel zu steuern oder Einkommensströme zu optimieren. Gerade in schwankenden Märkten können aktive ETFs für dich ein Werkzeug sein, dein Depot stabiler und renditestärker aufzustellen. Wir stellen dir vier mögliche Vorteile aktiver ETFs vor. Ob sie diese auch wirklich in der Masse einlösen, werden jedoch erst die kommenden Jahre zeigen.

1. Aktive ETFs eröffnen die Chance auf Überrendite

Das wohl erste Argument ist die Erzeugung eines Alphas – also einer Überrendite. Wer will nicht „den Markt schlagen“? Das ist bei aktive ETFs durchaus möglich, denn sie können eingreifen und gezielt nachwürzen. Das heißt: Titel anders gewichten, Branchen umschichten oder Aktien herausfiltern, die sie für besonders chancenreich halten.

Ein Beispiel hierfür ist der Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF (Acc) (WKN: A2PHJT). Und es klappt bisher ganz gut. Der ETF konnte seit Auflage im Juli 2019 den MSCI World um mehr als 20 Prozentpunkte übertreffen.