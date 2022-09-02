70:30 Portfolio: Warum du davon aktuell die Finger lassen solltest

Eine der beliebtesten ETF-Portfolio-Varianten ist sicherlich die 70:30 Aufteilung. Eine Mischung aus Industrieländern und Schwellenländern soll das Depot möglichst breit aufstellen und höhere Renditechancen bieten. Weshalb ich diesen Ansatz nicht teile, erfährst Du in diesem Artikel.

Wo man auch hinschaut, dass 70:30 ETF-Portfolio wird in vielen großen Blogs und Finanzbüchern als das Basisportfolio schlechthin empfohlen. Die Argumente lauten meist, dass man sich mit dem MSCI World ein großes Klumpenrisiko in das Depot holt. Denn ein MSCI World ETF bestehe doch aus 66 Prozent US-Unternehmen. Zudem solle es ein sehr gutes Risiko-Chancen-Verhältnis bieten und die Schwellenländer würden sowieso die Weltwirtschaft schon bald bestimmen.

Oft empfohlen und doch nicht gut?

Zunächst einmal haben die Personen Recht, die einen erhöhten US-Anteil im MSCI World ins Feld führen. Es ist nicht wegzureden, dass der MSCI World aus 66 Prozent US-Unternehmen besteht. Doch muss man sich fragen, ob dies negativ oder positiv zu beurteilen ist. Die wertvollsten Unternehmen der Welt und die Renditetreiber der Weltmärkte sind mit Apple, Meta (ehemals Facebook), Alphabet (ehemals Google), Tesla, Netflix etc. US-Unternehmen. Zudem sind diese Unternehmen nicht nur in den USA zu verorten. Die Dienste und Waren der Unternehmen werden auf der ganzen Welt geschätzt und genutzt. Es handelt sich hier um global agierende Unternehmen, die lediglich ihren Hauptsitz in den USA haben.

Zudem wird dabei oft verschwiegen, dass ein Emerging Markets ETF auch ein gewisses Klumpenrisiko birgt. Die Top-3 Länder China, Taiwan und Indien machen ca. 60 Prozent aus. Zwar fällt die Gewichtung dieser Länder im Gesamtdepot durch die Mischung der Industrie- und Schwellenländer geringer aus, doch sind viele Unternehmen aus diesen Ländern weitaus weniger global aufgestellt als die US-Unternehmen.

Auch das viel beschworene Chancen-Risiko-Verhältnis scheint nicht aufzugehen. Auf die Risiken werde ich gleich noch näher eingehen, doch boten die Schwellenländer in den letzten Jahren wenig Renditechancen. So hat der iShares MSCI EM UCITS ETF USD (WKN: A0RPWJ) in den letzten zehn Jahren eine jährliche Rendite von 4,56 Prozent erzielen können. Der iShares MSCI World UCITS ETF (WKN: A0HGV0) konnte hingegen im gleichen Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 12,31 Prozent im Jahr erzielen.