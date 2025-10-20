4.000-Dollar-Marke geknackt: Der Gold-Hype – und wo du jetzt investieren kannst

Aktionäre blicken derzeit neidisch auf Gold-Anleger. Noch nie war eine Unze so teuer. Sind weitere Rekorde drin? Was sind Alternativen?

Ob Dax, MSCI World oder S&P 500 – keiner dieser Aktienindizes konnte es in diesem Jahr mir der rasanten Kursentwicklung von Gold aufnehmen. Erstmals hat es die Marke von 4.000 Dollar je Unze hinter sich gelassen. „Langsam wird die Luft allerdings dünn, das Korrekturrisiko wächst“, sagt Michael Patzelt, Head of Sales DACH bei Moventum. Daher sollten Anleger vorsichtig sein und nach anderen renditestarken Portfoliobeimischungen suchen – für die sich mittlerweile auch ELTIFs anbieten, wie der Experte meinte. Mehr dazu findest du unten. Übrigens: Seit wenigen Wochen bietet etwa Trade Republic Zugang zu eben solchen ELTIF-Produkten.

Gold auf Allzeithoch

Der Goldpreis hat erstmals in der Geschichte die Marke von 4.000 US-Dollar je Unze überschritten und verzeichnet damit die stärkste Jahresperformance seit Jahrzehnten. Mit einem Kursanstieg von mehr als 50 Prozent seit Anfang 2025 profitiert das Edelmetall von anhaltenden Sorgen um die US-Wirtschaft, einem drohenden Regierungsstillstand und geopolitischen Spannungen weltweit. Analysten sehen kurzfristig weiteres Potenzial. Als treibende Faktoren gelten Zinssenkungserwartungen sowie strukturelle Käufe der Zentralbanken, die Gold als Reserve-Asset stärken und damit preisstabilisierend wirken.

Beruhigung ist möglich

Patzelt mahnt allerdings zur Vorsicht, der goldene Glanz sollte Anleger nicht blenden: „Nach der Rallye ist kurzfristig eine Konsolidierung möglich – emotionale Käufe auf Rekordniveau sollten vermieden werden.“ Daher sollte man strategisch statt spekulativ investieren. Patzelt: „Das heißt: schrittweise, langfristig und über breit gestreute Produkte, seien es ETFs oder physisches Gold.“