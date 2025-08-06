Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) erstellt ein offizielles Renditedreieck für den MSCI World, jeweils für einen monatlichen ETF-Sparplan und eine Einmalanlage. Hier ein Beispiel.

Quelle: Deutsches Aktieninstitut, Stand: 31.12.2024.

Wer über einen Zeitraum von 20 Jahren regelmäßig per Sparplan in den MSCI World investiert hat, konnte im Durchschnitt eine Rendite von 8,6 % pro Jahr erzielen. Im schlechtesten Fall betrug die Rendite 2,2 %, im besten Fall 15,4 %. Entscheidend für den Erfolg sind eine ausreichend breite Streuung, ein langer Anlagehorizont und das konsequente Dranbleiben, auch bei Kursschwankungen. Zusätzliche liquide Mittel, wie ein Notgroschen, helfen dabei, Börsentiefs auszusitzen, ohne verkaufen zu müssen.

Hinweis: Das Deutsche Aktieninstitut hat hierbei die Bruttovariante des Index verwendet, sodass Dividenden in den Index reinvestiert wurden. Nicht berücksichtigt wurden, die Kosten des Kaufens und Verkaufens von Wertpapieren, Steuern auf Erträge sowie andere Kosten, wie etwa Verwaltungsgebühren, Ausgabeaufschläge usw.

Die Grafik zeigt eindrucksvoll, dass ab einer Anlagedauer von über 15 Jahren im betrachteten Zeitraum keine Verluste auftraten, unabhängig davon wann man den ETF-Sparplan begonnen hat. Damit bietet das MSCI-World-Renditedreieck eine visuelle Bestätigung für den langfristigen Vermögensaufbau mit breit gestreuten Welt-Aktien-ETFs in der Vergangenheit.