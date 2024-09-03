Wie tickt Star-Investorin Cathie Wood und wie legt sie an?

Cathie Wood ist längst auch deutschen Anlegern als innovative Investorin bekannt. Wie legt sie an? Und wie können hiesige Anleger wie sie investieren?

Vielleicht ist Cathie Wood so etwas wie der junge, weibliche Warren Buffett. Das „Berkshire Hathaway“ von Wood nennt sich ARK Invest, dessen Gründerin und Geschäftsführerin sie ist. Wood hat sich einen Namen gemacht, indem sie frühzeitig in aufstrebende Technologien und Unternehmen investierte, die andere Investoren oft als zu riskant oder spekulativ ansahen. Halbe Sachen sind nichts für Cathie Wood, disruptive Unternehmen sollten es schon sein. Gemeint sind damit nicht irgendwelche Mitläufer-Aktien, sondern Investments in Titel, die disruptiv sind, also ganz neue Maßstäbe setzen und bisherige Technologien verdrängen. Es müssen also echte Megatrends sein.

Es scheint bisher oft gut aufgegangen zu sein und selbst Privatanleger können mittlerweile über ihre ETFs in Zukunftsmärkten mitmischen. Das würde in Eigenregie einen erheblichen Aufwand bedeuten. Diese Arbeit kann dir Wood abnehmen. Allerdings hat sich Wood bei zwei Tech-Werten ordentlich vertan und geriet so mit etwas ungeschickten Geschäften zuletzt in die Schlagzeilen, etwa mit Nvidia und Tesla. Dazu später mehr.

Wood macht mit exorbitanten Kurszielen von sich reden

Ob aus wirklicher Überzeugung oder um in den Medien ein Thema zu bleiben: Wood preschte immer wieder mit hochgegriffenen Kurszielen nach vorne. So sieht sie den Kurs der Tesla-Aktie im Jahr 2029 bei 3.100 US-Dollar. Zum Vergleich: Heute ist ein Anteilsschein weniger als 215 Dollar wert. Dazu müsste sich die Aktien also in nur fünf Jahren mehr als vervierzehnfachen – eine stolze Ansage. Es geht aber noch weiter. Beim Bitcoin ist die Investorin noch zuversichtlicher. Im Jahr 2030 soll der Bitcoin bei 1,5 Millionen Dollar stehen. Anfang September 2024 notiert er bei etwa 58.000 Dollar.

Elon Musk und Cathie Wood

Wood ist ein großer Fan von Tesla. Doch noch eigenen Zahlen von Ark Invest waren im bisherigen Jahresverlauf im Bereich „E-Fahrzeuge und Batterien“ mit 497 Millionen Dollar die Abflüsse am zweithöchsten unter den thematischen ETFs. Im laufenden Jahr büßte allein Tesla bereits rund 18 Prozent ein. Der maximale Drawdown in den vergangenen Jahren liegt sogar bei 71 Prozent. Wer also im November 2021 eingestiegen wäre und im Januar 2023 verkauft hätte, hätte mehr als 70 Prozent verloren.