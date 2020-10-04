Warum synthetische ETFs Ihnen einen Steuervorteil bieten können

Invesco hat die Performance der S&P 500, MSCI USA und MSCI World Indizes sowie die zugehörigen Anlageflüsse in diesem Zeitraum genauer analysiert. Der Invesco S&P 500 UCITS ETF (WKN: A1CYW7) ist der größte synthetische ETF in Europa, mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Milliarden US-Dollar.

Mit fast einer Milliarde US-Dollar an neuen Anlagegeldern bis Mitte September konnte der Index in diesem Jahr höhere Zuflüsse als irgendeines seiner europäischen Konkurrenzprodukte verbuchen, während der restliche S&P 500 UCITS ETF Sektor fast sieben Milliarden US-Dollar an Abflüssen verzeichnete.

Synthetische ETFs haben besser abgeschnitten als physische

Wie die Daten zeigen, haben die synthetisch replizierenden S&P 500, MSCI USA und MSCI World UCITS ETFs von Invesco in den zwölf Monaten bis Ende August 2020 eine Outperformance von 0,24, 0,31 bzw. 0,12 Prozent gegenüber dem Durchschnitt ihrer größten physischen Konkurrenzprodukte geliefert. Die Tatsache, dass diese ETFs auch über die vergangenen drei Jahre um 0,71, 0,64 bzw. 0,18 Prozent besser performt haben als ihre größten physischen Wettbewerber unterstreicht die langfristig bessere relative Wertentwicklung synthetischer Produkte.

Christopher Mellor, Head of EMEA ETF Equity & Commodity Product Management bei Invesco, sagt: „Aufgrund der inhärenten Vorteile dieser Produkte im Vergleich zu physischen ETFs hält Invesco synthetische ETFs seit Langem für die bessere Wahl, um Zugang zu bestimmten Märkten zu erhalten. Einer dieser Vorteile ist das Potenzial für konsistente Mehrerträge bei einem geringen Tracking Error auch unter schwierigen Marktbedingungen.“

Im Corona-Crash konnten synthetische ETFs überzeugen

Besonders deutlich wurde die geringe Abweichung synthetischer ETFs von der Benchmark-Performance während der Coronakrise, als sich die Tracking Errors physischer ETFs auf den MSCI World im Zeitraum 31. Januar bis 30. April 2020 auf 0,10 Prozent verdoppelten. Dagegen zeichneten sich synthetische ETFs in diesem Zeitraum durch gleichbleibend geringere Wertschwankungen gegenüber dem Markt aus.

„In der Vergangenheit stand die synthetische Replikation häufig in der Kritik und einige unserer Wettbewerber haben sich stark gegen diese Replikationsmethode ausgesprochen oder mit der Zeit auf die physische Replikation umgestellt,“ sagte Gary Buxton, Head of EMEA ETFs and Indexed Strategies bei Invesco. „Wir dagegen haben uns durchweg darauf konzentriert, unseren Investoren bestmögliche Ergebnisse zu liefern – ob durch physische oder synthetische Replikation oder auch ein aktives Management.“