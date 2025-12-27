Warum Qualitätsaktien nach zwei schwachen Jahren vor dem Comeback stehen

Qualitätsaktien standen zuletzt im Schatten weniger Marktgiganten. Doch nach der Schwächephase eröffnen sich neue Chancen für langfristig orientierte Anleger.

Die vergangenen zwei Jahre waren für langfristig orientierte Qualitätsinvestoren herausfordernd. Ihr Ansatz ist darauf ausgerichtet, robuste Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, hoher Kapitalrendite und verlässlichen Cashflows zu identifizieren, die über lange Zeiträume hinweg Stabilität und eine solide Wertentwicklung bieten. „Allerdings sahen wir uns in den vergangenen Jahren mit einem für Qualitätsunternehmen ungünstigen Marktumfeld konfrontiert, in dem sich Qualitätswerte schwächer entwickelten als der Gesamtmarkt“, sagt Tilo Wannow, Portfoliomanager des ODDO BHF Polaris Balanced.

Qualitätsaktien: Rückschau auf 2025

Die Märkte seien stark von wenigen sehr großen Unternehmen getragen worden, während viele klassische Qualitätssektoren, wie beispielsweise Gesundheits- oder Konsumwerte, eine ungewöhnlich schwache Phase durchlaufen hätten. „Gleichzeitig trugen in Europa Bereiche wie Banken und Rüstung, die wir unter anderem aufgrund unseres Investmentansatzes deutlich geringer gewichten, erheblich zu den Kursgewinnen an den Aktienmärkten bei. In diesem Zusammenspiel aus Marktkonzentration, Sektortrends und Stilfaktoren blieb die Wertentwicklung vieler Qualitätsunternehmen zuletzt hinter hoch konzentrierten Aktienindizes zurück“. fährt Wannow fort. Besonders prägend war dabei die Entwicklung im Technologiesektor. Während große Werte aus der KI-Infrastruktur – etwa Halbleiter, Datenzentren und Cloud – eine starke Wertentwicklung zeigten, blieben Software- und IT-Dienstleister zurück. Ambitionierte Wachstumserwartungen sind vielfach vermutlich eingepreist – insbesondere bei KI-getriebenen Aktien.