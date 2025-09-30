Warum europäische Dividenden-ETFs dein Depot bereichern

Sinkende Zinsen, solide Geschäftsmodelle und attraktive Ausschüttungen machen europäische Dividenden-ETFs zur spannenden Depotbeimischung.

Freust du dich auch, wenn Geld auf dein Girokonto fließt? Das ist auf jeden Fall ganz nett. Doch Dividenden-ETFs bringen nicht nur Anlegern etwas, die ein paar Euros auf dem Konto haben wollen oder sogar passives Einkommen wünschen. Nein, eine Dividendenstrategie bietet auch langfristig echte Vorteile für den gesamten Depotmix.

Was peitscht diesen Ansatz aktuell voran? Kurzfristige Treiber sind etwa die rückläufigen Zinsen, die Dividendentitel in den Vordergrund rücken lassen. Langfristig zeigt sich, dass trotz des Favoritenwechsels die Branchenzusammensetzung immer noch konservativer ist als etwa in einem MSCI World, der doch sehr von den großen US-Tech-Konzernen, den sogenannten Glorreichen Sieben, abhängig ist. Das sind zwar durchaus interessante Geschäftsmodelle, allerdings weiß niemand genau, wie viele Vorschusslorbeeren hier schon in den Kursen stecken und was am Ende wirklich faire Kurse sind. Ein gutes Beispiel ist hierzu ist – wenn auch kein Mag-7-Unternehmen – Palantir, wo im Aktienkurs der Gewinn der nächsten 500 Jahre eingepreist ist. Dividenden-ETFs mit soliden Unternehmen können also deinem Portfolio eine grundsolide Stabilität verleihen.

Europäische Dividenden-ETFs sind einen Blick wert

Tages- sowie Festgeld sind die Benchmark – und noch deutlich darüber liegt ein relativ „spitzer“ europäischer Dividenden-ETF. Das Wort „spitz“ deshalb, weil er mit nur 30 Titeln alles andere als breit ist. Die Rede ist vom iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (WKN: 263529). Die Ausschüttungen liegen hier regelmäßig weit über den Tages- und Festgeld-Angeboten der Spitzenanbieter.