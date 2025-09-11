500 Jahre Gewinn eingepreist: Ist Palantir die teuerste Aktie aller Zeiten?

Mittlerweile ist Palantir in der Champions League und zählt zu den 25 größten Unternehmen der Welt und lässt damit bereits die Weltmarke Coca-Cola hinter sich. Vielleicht noch massiver als Coca-Cola verfügt Panatir über einen Burggraben. Das sind Unternehmen mit einem nahezu unangreifbaren Geschäftsmodell. Hier stellen wir dir einen Burggraben-ETF vor:

Im Anschluss ging es so richtig los – bis hin zur Aufnahme in den S&P-500-Index,wurde. „2024 wurde Palantir sogar die wachstumsstärkste Aktie in diesem Index, mit einem Plus von unglaublichen 340 Prozent – etwa doppelt so viel wie Nvidia“, so Klatt. All das trieb die Aktie immer weiter nach oben, bis sie Mitte dieses Monats ein erstaunliches Niveau von rund 190 US-Dollar erreichte. Vom Tiefstand 2022 bei sechs US-Dollar entspricht das einem Zuwachs von rund 3.000 Prozent in weniger als drei Jahren, wie der Fachmann berichtet – allerdings ging es jüngst auch wieder runter.

Das Siechtum sollte bald enden. Die weltweit angespannte Sicherheitslage führte das US-Unternehmen in die Erfolgsspur. „Palantir bietet Datenanalyse-Plattformen für verschiedene, vor allem US-amerikanische Regierungs- und Sicherheitsbehörden an und wird von vielen als das neue Rüstungsunternehmen des 21. Jahrhunderts gesehen“, so Klatt. Moderne Kriegsführung basiere nicht nur auf roher Gewalt oder Technologien auf dem Schlachtfeld, sondern ebenso auf dem Sammeln, Verknüpfen und Analysieren von Informationen und Mustern – genau darauf sei Palantir spezialisiert. Ein weiterer kaum kopierbarer Vorteil des Unternehmens: Es verfügt über staatliche Sicherheitsfreigaben, um mit vertraulichen Informationen zu arbeiten. „Zudem sprach das Unternehmen schon lange über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, bevor dies in den Quartalsberichten anderer Firmen üblich wurde, KI unterstützt Palantir wesentlich bei der Datenanalyse.“

Palantir ist also ein sehr spezielles Unternehmen ohne direkten Wettbewerb und mit einem einzigartigen Produkt, das Regierungen – aber seit einigen Jahren auch Privatunternehmen – dabei hilft, Muster in Daten zu erkennen, sie zu analysieren, Prozesse zu optimieren oder Schwachstellen zu finden. „Das Geschäft wird schrittweise auf den Regierungssektor außerhalb der USA, auf verbündete Länder und auf private Kunden weltweit ausgeweitet, auch wenn der größte Erfolg weiterhin in den USA erzielt wird“, erläutert Klatt.

Die Aktie ist mit dem 500-fachen des Jahresgewinns bewertet

Die Profitabilität wächst laut Klatt zuletzt sehr stark, der Software-Riese erreichte eine Bruttomarge von 80 Prozent. Das ist natürlich eine gigantische Zahl. Palantir ist also eine beeindruckende Wachstumsstory. Doch ob die Kursexplosion noch ewig weitergeht, weiß niemand. „Derzeit wird Palantir mit etwa dem 500-Fachen des Jahresgewinns und dem 100-Fachen des Jahresumsatzes bewertet“, meint Klatt. Um dir zu zeigen, wie hoch diese Werte sind: Die größten Tech-Unternehmen mit enormen Wettbewerbsvorteilen, Alphabet, Apple, Amazon, Meta oder Microsoft, handeln beim 20- bis 40-Fachen der Gewinne. Und selbst bei diesen „Glorreichen Sieben“ sprechen Beobachter bereits immer wieder von hohen Bewertungen.

„Kein Wunder also, dass viele Investoren und Analysten fragen, ob Palantir nicht die teuerste Aktie aller Zeiten ist. Und eine der größten Blasen, die es je am Aktienmarkt gegeben hat, denn zwar wächst die Profitabilität weiter, doch bei einer Marktkapitalisierung von 400 Milliarden US-Dollar erzielte Palantir im vergangenen Jahr lediglich 760 Millionen US-Dollar Gewinn. Zum Vergleich: Die größten Konzerne der Welt verdienen jährlich um die 100 Milliarden US-Dollar“, sagt Klatt.

Vorsicht vor Palantir-Aktien

Wir wollen keine Miesepeter sein, vielleicht setzt sich die Erfolgsstory fort, vielleicht aber auch nicht. Fakt ist: Bei einer solch hohen Bewertung können schon kleine Enttäuschungen für erheblich Kurskorrekturen sorgen. Zuletzt sahen wir eine solche Korrektur. „Ob Palantir in einigen Jahren tatsächlich zu den größten Unternehmen der Welt zählt – oder ob wir rückblickend feststellen werden, dass es sich zwar um ein erfolgreiches Unternehmen handelt, die Aktie aber eine Blase war – wird erst die Zeit zeigen“, hält Klatt fest.

Ein ETF mit hohem Palantir-Anteil

Alles auf Palantir setzen wäre sehr riskant. Falls du aber dennoch am US-Unternehmen interessiert bist, könntest du dir einen Rüstungs-ETF heraussuchen, mit einem hohen Palantir-Anteil. Mit gut acht Prozent ist der Konzern im VanEck Defense UCITS ETF (WKN: A3D9M1) vertreten.