Warum der „sichere Hafen“ Gold für Anleger plötzlich riskanter wird

Rekordpreise, steigende Risiken: Warum Gold an Glanz verliert, was Gold-ETCs bringen – und welche Alternativen jetzt überzeugen.

Der Goldpreis hat Anfang 2026 eine beeindruckende Rally hingelegt und erstmals die Marke von 5.500 US-Dollar je Unze überschritten. Inzwischen ist jedoch eine deutliche Korrektur zu beobachten: Mit rund 4.800 US-Dollar bleibt Gold zwar teuer, doch die Schwankungen haben spürbar zugenommen. Aus Sicht von Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, stellt sich damit für Investoren zunehmend die Frage nach dem Chance-Risiko-Verhältnis.

Gold: Sicherer Hafen mit Rissen

Gold gilt traditionell als Schutz in Krisenzeiten. Doch die jüngste Entwicklung zeigt, dass dieser Ruf nicht uneingeschränkt gilt. Selbst geopolitische Spannungen wie der aktuelle Nahostkonflikt konnten den Preis zuletzt nicht stabilisieren. „Solange es keine Rückkehr zu stabilitätsorientierter Fiskal- und Geldpolitik gibt, bleibt der Rückenwind für Gold bestehen. Doch auf dem aktuell hohen Preisniveau nehmen die Risiken zu“, stellt Galler fest.

Dazu kommt: „Auf kurze Sicht sind einige Indikatoren weniger günstig: Das potenziell inflationäre Umfeld hat die Erwartungen hinsichtlich weiterer Zinssenkungen, insbesondere durch die Fed, gedämpft, während der US-Dollar an Stärke gewinnt“, sagt Charlotte Peuron, Portfolio Manager Thematic Equities, Crédit Mutuel Asset Management. Kurzfristig belasten nach Ansicht der Expertin auch Verkäufe von Gold-ETFs und die Auflösung von Positionen an der Rohstoffbörse die Preise. Einige Zentralbanken würden die hohen Preise nutzen und greifen auf ihre Goldreserven zurück, um bestimmte Ausgaben zu finanzieren, so etwa Polen und Russland.

Was den Goldpreis wirklich bewegt

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Gold vor allem in Phasen niedriger oder fallender Realzinsen stark performt. „Da Gold weder Zinsen noch Dividenden abwirft, steigen die ‚Opportunitätskosten‘, wenn die Realzinsen nach oben gehen“, sagt Galler. „Hingegen signalisieren fallende Realzinsen, dass Zentralbanken entweder die Inflationsbekämpfung vernachlässigen oder Anleihen kaufen, wodurch der Bedarf an Inflations- und Geldwertsicherung durch Gold größer wird.“