VisualVest bietet nachhaltige Investmentstrategie

Für viele Anleger spielt eine nachhaltige Investmentstrategie noch keine große Rolle. Dabei gibt es gute Gründe, auch am Kapitalmarkt nachhaltige Aspekte zu berücksichtigen.

Was sich aus ethischen Gründen bei Kirchen und Stiftungen längst durchgesetzt hat, wird nun erfreulicherweise auch von Digitalen Vermögensverwaltern (Robo-Advsiors) aufgegriffen. Als erster Anbieter in Deutschland hat der Robo-Advisor VisualVest nun Anlagestrategien herausgebracht, die nachhaltige Aspekte berücksichtigen. Die sogenannten „GreenFolios“ werden in drei Risikoklassen angeboten. Das GreenFolio 1 investiert zu 77 % in Anleihen und zu 23 % in Aktien. Die Verteilung bei GreenFolio 2 liegt bei 47% zu 53% und bei GreenFolio 3 bei 22 % zu 78 %.

„Wir ermöglichen dir, dass du nur in Länder und Unternehmen investierst, die nachhaltig wirtschaften.“

VisualVest greift bei der Fondsauswahl auf die Expertise des Forum Nachhaltige Geldanlage (FNG) zurück. Das FNG ist eine gemeinnützige Organisation, die die Nachhaltigkeit von Fonds anhand ihrer Anlagestrategien und der ESG-Kriterien (s. u.) bewertet und entsprechende Siegel vergibt.

Bei den GreenFolios kommen aktiv gemanagte Fonds zum Einsatz. Im GreenFolio 2 sind das beispielsweise die folgenden:

ERSTE Responsible Bond (ISIN: AT0000686084

JSS Sustainable Bond (ISIN: LU0158938935

Candriam Bonds Sustainable (ISIN: LU0344240048)

NN Global Sustainable Equity (ISIN: LU0119216553

Candriam Sustainable World (ISIN: LU0113400328)

ÖkoWorld ÖkoVision Classic (ISIN: LU0061928585

Candriam Equities Sustainable EM (ISIN: LU0344046742)

ÖkoWorld Growing Markets 2.0 (ISIN: LU0800346016

Daraus ergibt sich für GreenFolio eine TER auf Portfolioebene in Höhe von 1,56 % pro Jahr (GreenFolio 1: 1,23 %, GreenFolio 3: 1,85 %).

Diese Rendite bietet eine nachhaltige Investmentstrategie