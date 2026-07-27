Millionen Koreaner wetteten mit Hebel-ETFs auf Samsung und SK Hynix – jetzt drohen Milliardenverluste. Das sollten deutsche ETF-Anleger daraus lernen.

Am 27. Mai 2026 gingen in Südkorea gleichzeitig 14 gehebelte und zwei inverse Single-Stock-ETFs auf Samsung Electronics (WKN: 881823) und SK Hynix (WKN: A1JWRE) an den Start – Produkte, die die tägliche Kursbewegung der beiden Chipwerte verdoppeln sollten. Weil die beiden Chiphersteller zusammen mehr als die Hälfte der Marktkapitalisierung des südkoreanischen Aktienindex Kospi ausmachen, können starke Kursausschläge bei ihnen ETF-Anbieter und andere Marktteilnehmer zu Positionsanpassungen zwingen und so zusätzlichen Kauf- oder Verkaufsdruck erzeugen.

Auf Sicht von vier Wochen ging es beim Kospi fast 30 Prozent nach unten, zu Wochenbeginn steht bereits ein Minus von mehr als zehn Prozent. „Der heutige Kurssturz im südkoreanischen Kospi mit einem Tagesverlust von über zehn Prozent und einem Rückgang von fast 40 Prozent vom jüngsten Hoch in wenigen Wochen geht definitiv über eine gesunde Marktkorrektur hinaus“, sagt Jens Klatt, Analyst beim Online-Broker XTB.

Zunächst lief es mit den Hebel-ETFs

Anfangs ging die Rechnung auf: Die KI-Chip-Rallye trieb Samsung und SK Hynix immer weiter nach oben, seit Einführung der Hebel-ETFs steckten koreanische Privatanleger laut KB Financial Group netto 14 Billionen Won – umgerechnet 9,4 Milliarden US-Dollar – in diese Produkte, während ausländische Investoren im gleichen Zeitraum nur rund zwei Billionen Won investierten. Ältere Anleger hebelten dabei besonders aggressiv: Die Wertpapierkredite privater Anleger verdoppelten sich binnen eines Jahres, wobei über 60 Prozent des Volumens auf Menschen ab 50 Jahren entfielen – bei den über 60-Jährigen stieg die Kreditsumme von knapp vier auf gut acht Billionen Won.

… dann ging der Hebel nach hinten los

Jüngst kippte die Stimmung. Der Kospi brach von seinem Rekordhoch im Juni um fast 30 Prozent ein. Der meistgehandelte dieser Fonds, der KODEX SK Hynix Single Stock Leverage ETF, fiel laut LSEG seit seinem Rekordhoch im Juni um rund 70 Prozent und notiert inzwischen etwa 50 Prozent unter seinem Ausgabepreis. An einem einzelnen Handelstag stürzte der Kospi um mehr als acht Prozent ab und löste damit den siebten Circuit Breaker des Jahres aus. Die Hebelwirkung, die auf dem Weg nach oben Gewinne verdoppelte, verdoppelte auf dem Weg nach unten eben auch die Verluste – ein Fondsmanager brachte es so auf den Punkt: Die Anleger, die die Verluste tragen, seien überwiegend inländische Privatanleger.