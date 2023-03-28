SPDR ACWI IMI: Der Welt-ETF schlechthin wird fast 60 Prozent günstiger

Mit einem Welt-ETF kannst du jetzt tausende Euro sparen. Die Kosten des SPDR MSCI ACWI IMI fallen rapide. Das musst du jetzt dazu wissen.

Der große Vorzug von ETFs liegt darin, dass du dir mit nur einem Produkt die ganze Welt ins Depot holen kannst. Als erstes fällt dir dazu sicher der MSCI World ein. Doch „World“ ist nicht ganz zutreffend, denn die Welt besteht aus weit mehr als jenen 23 Industrieländern, die darin beherbergt sind. Wer es also noch breiter wünscht, wird beim MSCI ACWI landen. Da geht es schon wesentlich „breiter“ zu. Denn zu den 23 etablierten Industrienationen gesellen sich noch 24 Schwellenländer dazu. Das hat zum einen den Vorteil, der noch breiteren Streuung und ermöglicht außerdem, an den Chancen aufstrebender Regionen teilzuhaben. Damit aber nicht genug: Mit dem SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (WKN: A1JJTD) setzen State Street Global Advisors noch einmal einen drauf. Denn das Kürzel „IMI“ steht für „investable market index“, also für den kompletten investierbaren Markt – mehr geht nicht. Darin vertreten sind also rund 9.000 Wertpapiere aus den Segmenten Large Caps (Großkonzerne), Mid Caps (mittlere Unternehmen) und Small Caps (kleinere Unternehmen).