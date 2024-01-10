Sparkassen-Tochter Deka bietet nun einen Robo-Advisor an
Mit Deka-Connect+ schickt Deka, das Wertpapierhaus der Sparkassen, neben Bevestor einen weiteren Robo-Advisor ins Rennen.
Ein neuer Robo-Advisor ist da. Solche Meldungen tauchten in den vergangenen Jahren immer wieder auf, aber diesmal handelt es sich um ein Gewächs der Sparkassen. So erweitert die Deka-Gruppe ihr Angebot um eine multikanalfähige und digitale fondsgebundene Vermögensverwaltung für Sparkassenkunden. Dabei stehen den Anlegern mehrere Varianten und je nach Chance-Risikoprofil vier Portfolios mit unterschiedlicher Aktienquote (30 bis 100 Prozent) zur Auswahl. Die Basisvariante beinhaltet jeweils einen weltweit investierenden Aktien- und Anleihebaustein. Ergänzend können bis zu drei Themenbausteine beigemischt werden. Dabei handelt es sich um Zukunftsthemen aus den Bereichen Gesundheit, Technologie und Gesellschaftlicher Wandel. „Wer sich etwas ansparen und ein Vermögen aufbauen will, für den führt kein Weg an Fonds und Wertpapieren vorbei“, erklärt Georg Stocker, Vorsitzender des Vorstands der Deka Bank.
So funktioniert Deka-Connect+
Während bei der Komfort-Variante diese Bausteine vom Vermögensmanagement-Team im Gesamtportfolio gewichtet werden, können Kundinnen und Kunden bei der Individual-Variante die Satelliten-Themen eigenständig jederzeit umschichten. Sämtliche Bausteine werden vom Vermögensmanagement-Team der Deka aktiv gemanagt. Die Varianten werden sowohl mit als auch ohne Nachhaltigkeitsmerkmale angeboten. „Wir setzen in den Bereichen Komfort und Individualisierbarkeit neue Maßstäbe. Mit Deka-Connect+ bieten wir Anlegern einen Kern-Satelliten-Ansatz in einer Vermögensverwaltungslösung. Kerninvestments in Deka-Connect+ sind ein Aktien- und ein Rentenbaustein, die global investieren. Gold wird als essenzieller Teil einer Vermögensstruktur im Kernbaustein Aktien berücksichtigt. Durch die Beimischung von zukunftsfähigen Investmentthemen können Kundinnen und Kunden gezielt an der Entwicklung von Megatrends partizipieren. Dies können Kunden individuell entscheiden oder aber in der Komfortlösung an den Vermögensverwalter delegieren“, sagt Dirk Degenhardt, Leiter Deka-Vermögensmanagement.
Bei Deka-Connect+ handelt es sich um eine in Deutschland ansässige Vermögensverwaltung, die eine Mindestanlagesumme von 15.000 Euro voraussetzt. Anlegerinnen und Anleger können mit gleichzeitigem Abschluss eines Sparvertrages in Höhe von mindestens 100 Euro bereits ab 10.000 Euro die Vorzüge dieser innovativen Vermögensverwaltung für ihren Vermögensaufbau nutzen.
Die Zielgruppe sind klassische Sparkassenkunden
Der Abschluss von Deka-Connect+ ist in den Sparkassen möglich. Der anschließende Zugang zur individuellen Vermögensverwaltung erfolgt über die Sparkassen-Applikation S-Invest-App oder via Internet. So sind Sparkassen-Kunden nicht nur jederzeit über den aktuellen Stand und die Vermögensallokation informiert, sondern können je nach Variante und Marktsituation selbstständig die Satelliten-Allokation durchführen.
Bevestor ist ebenfalls ein Sparkassen-Robo
Die Sparkassen-Verantwortlichen betreten nicht Neuland. Denn mit Bevestor offeriert man schon seit Jahren eine digitale Vermögensverwaltung. Bevestor bietet insgesamt 10 verschiedene Anlagestrategien. Es wird auf 8 bis 15 Produkte und die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Geldmarkt und Rohstoffe gesetzt. Hier ist die Einstiegshürde mit 500 Euro deutlich geringer. Sparpläne sind bereits ab 25 Euro möglich.