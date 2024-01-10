Sparkassen-Tochter Deka bietet nun einen Robo-Advisor an

Mit Deka-Connect+ schickt Deka, das Wertpapierhaus der Sparkassen, neben Bevestor einen weiteren Robo-Advisor ins Rennen.

Ein neuer Robo-Advisor ist da. Solche Meldungen tauchten in den vergangenen Jahren immer wieder auf, aber diesmal handelt es sich um ein Gewächs der Sparkassen. So erweitert die Deka-Gruppe ihr Angebot um eine multikanalfähige und digitale fondsgebundene Vermögensverwaltung für Sparkassenkunden. Dabei stehen den Anlegern mehrere Varianten und je nach Chance-Risikoprofil vier Portfolios mit unterschiedlicher Aktienquote (30 bis 100 Prozent) zur Auswahl. Die Basisvariante beinhaltet jeweils einen weltweit investierenden Aktien- und Anleihebaustein. Ergänzend können bis zu drei Themenbausteine beigemischt werden. Dabei handelt es sich um Zukunftsthemen aus den Bereichen Gesundheit, Technologie und Gesellschaftlicher Wandel. „Wer sich etwas ansparen und ein Vermögen aufbauen will, für den führt kein Weg an Fonds und Wertpapieren vorbei“, erklärt Georg Stocker, Vorsitzender des Vorstands der Deka Bank.

So funktioniert Deka-Connect+

Während bei der Komfort-Variante diese Bausteine vom Vermögensmanagement-Team im Gesamtportfolio gewichtet werden, können Kundinnen und Kunden bei der Individual-Variante die Satelliten-Themen eigenständig jederzeit umschichten. Sämtliche Bausteine werden vom Vermögensmanagement-Team der Deka aktiv gemanagt. Die Varianten werden sowohl mit als auch ohne Nachhaltigkeitsmerkmale angeboten. „Wir setzen in den Bereichen Komfort und Individualisierbarkeit neue Maßstäbe. Mit Deka-Connect+ bieten wir Anlegern einen Kern-Satelliten-Ansatz in einer Vermögensverwaltungslösung. Kerninvestments in Deka-Connect+ sind ein Aktien- und ein Rentenbaustein, die global investieren. Gold wird als essenzieller Teil einer Vermögensstruktur im Kernbaustein Aktien berücksichtigt. Durch die Beimischung von zukunftsfähigen Investmentthemen können Kundinnen und Kunden gezielt an der Entwicklung von Megatrends partizipieren. Dies können Kunden individuell entscheiden oder aber in der Komfortlösung an den Vermögensverwalter delegieren“, sagt Dirk Degenhardt, Leiter Deka-Vermögensmanagement.