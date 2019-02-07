Solidvest kooperiert mit Von Poll Finance

Solidvest, die digitale Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG (DJE), kooperiert ab sofort mit Von Poll Finance, der Finanzierungs- und Versicherungsberatung des Maklerunternehmens Von Poll Immobilien.

Durch die Kooperation mit Solidvest können Von Poll Finance-Kunden zukünftig entweder über Finance-Präsenzen des Maklerhauses oder direkt online ein Depot zum Vermögensaufbau bei Solidvest eröffnen. Wer beispielsweise eine Immobilie verkauft und Teile des Erlöses langfristig in Aktien und Anleihen investieren möchte, erhält bei Solidvest ein aktiv betreutes und breit diversifiziertes Portfolio – nach persönlichem Rendite-Risiko-Profil und eigenen Investment-Interessen.

„Durch die Zusammenarbeit mit Von Poll Finance können wir unser Angebot einer weiteren anspruchsvollen Kundengruppe zur Verfügung stellen. Interessierte Anleger erhalten über Solidvest Zugang zu den langfristigen Potenzialen der weltweiten Kapitalmärkte“, sagt Sebastian Hasenack, Leiter von Solidvest. „Durch gezielte Fragen ermitteln wir online die individuell passende Anlagestrategie für unsere Kunden. Die Von Poll Finance-Berater unterstützen dabei persönlich und informieren rund um diese Dienstleistung. Anschließend kümmern sich die DJE-Experten um die Vermögensverwaltung mit Direktinvestments in Aktien und Anleihen.“

Das sagt Von Poll Finance zur Kooperation mit Solidvest

Martin Töpfer, Geschäftsführer bei Von Poll Finance, ergänzt: „Diese Kooperation zeigt, wie effektiv sich auf B2B-Ebene (Anmerkung der Redaktion: Geschäfte zwischen Unternehmen) Synergien nutzen lassen, um auch im B2C-Bereich (Anmerkung der Redaktion: Geschäfte mit Endverbrauchern) weitere Geschäftsfelder zu erschließen. Da wir in den vergangenen zwölf Monaten bereits Erfahrungen mit unserem Robo-Advisor im ETF-Bereich sammeln konnten, ist die Kooperation mit Solidvest eine logische Ergänzung für Kunden, die eine aktive Vermögensverwaltung auch von Einzeltiteln präferieren. So profitieren unsere Bestands- wie Neukunden bedarfsgerecht im Rahmen ihrer ganzheitlichen Finanzplanung – entweder gezielt begleitet durch unsere Berater oder mit wenigen Klicks über unsere Online-Präsenz.“