So habe ich meinen Broker ausgesucht.

Wie finde ich den besten Online-Broker? Und wo kriege ich die günstigsten Konditionen und das beste Angebot für meine ETF-Sparpläne?

Die Wahl des richtigen Brokers hat einen großen Einfluss auf deinen Anlageerfolg. Den wenigsten Menschen ist dies jedoch bewusst. Welche Kriterien ich bei meiner Auswahl berücksichtigt habe, zeige ich dir jetzt.

Desktop und App?

Ich nutze für meine privaten Finanzen ausschließlich mobile Anbieter. Aus dem Grund ist es mir besonders wichtig gewesen, auf einen Broker zu setzen, der ebenfalls eine mobile App anbietet. Das ist bei den meisten jungen Anbietern wie Trade Republic oder Scalable Capital Broker der Fall. Aber auch etablierte Player passen sich dem Trend an, wobei die Qualität noch zu wünschen übrig lässt.

Mir war es wichtig, unabhängig von Ort und Stelle Anpassungen an meinen Sparplänen vornehmen zu können, da ich beruflich viel unterwegs bin. Für die meisten Anleger wird dieses Kriterium jedoch eine untergeordnete Rolle spielen, da auch eine Desktop-Variante ausreichend ist.

Einfache Nutzeroberfläche

Die Nutzeroberfläche ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium, da ich keine Produkte nutze, die ich nicht intuitiv finde. Gerade beim Thema Geldanlage sollte dir ein Broker das Leben leicht machen. ETF-Sparpläne aufsetzen, Wertpapiere kaufen und verkaufen oder die persönlichen Daten ändern sollte innerhalb weniger Klicks möglich sein.

Daher empfehle ich dir – wo möglich – eine Demo-Version bzw. mehrere Anbieter zu testen, bevor du dich entscheidest. Ein Umzug ist nachträglich immer möglich, die Zeit kannst du jedoch sinnvoller nutzen.