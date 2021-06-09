Scalable Capital: Tencent steigt ein – Bewertung nun bei 1,4 Milliarden Dollar

Neben Blackrock ist jetzt Tencent einer der Ankerinvestoren bei Scalable Capital. Das Münchner Fintech steigt damit zum Einhorn auf – und wird als Broker für Kunden immer attraktiver.

Vor wenigen Tagen erst vermeldeten wir, dass Scalable Capital im Broker-Markt aufs Gaspedal drückt und seine Assets under Management (AuM) in den kommenden Jahren auf 50 bis 100 Milliarden Euro steigern möchte. Dazu wird das Finetch aus München vor allem seine Produktpalette kräftig ausbauen (u.a. um Kryptowährungen) und nach Frankreich, Spanien und Italien expandieren.

Nun wird auch klar, wie das Team um Co-Gründer Erik Podzuweit seine ehrgeizigen Ziele realisieren möchte – und zwar mit einem weiteren finanzkräftigen Partner im Rücken: dem chinesischen Digital-Giganten Tencent (WKN: A1138D). Um zu verdeutlichen, um wen es sich hier handelt: Tencent ist aktuell auf Platz sieben der wertvollsten Unternehmen der Welt mit einem Börsenwert von mehr als 600 Milliarden Euro. Der IT-Koloss ist einer der Marktführer in den Bereichen Kommunikation, Social, Games, digitale Inhalte, Fintech und Cloud-Services in China.

Scalable ist nun ein Einhorn

Scalable hat in einer neuen Finanzierungsrunde 90 Millionen Dollar von Tencent erhalten. Insgesamt sind dem Unternehmen 180 Millionen Dollar zugeflossen. „Rund ein Drittel der Scalable-Anteile liegt nun bei Blackrock, ein weiteres Drittel bei Gründern und Mitarbeitern, das letztes Drittel entfällt auf die sonstigen Investoren, von denen Tencent mit 6,5 Prozent nun einer der größeren ist“, schreibt Finanzszene.de. Insgesamt wird Scalable nach dem neuen Funding nun mit 1,4 Milliarden Dollar bewertet – und steigt damit in die Riege der sogenannten Unicorns auf. Unicorns sind Unternehmen, die mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden.