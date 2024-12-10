Scalable Capital startet mit europäischer Börse – was ist noch neu?

Bei Scalable Capital setzt auf eine neue Börse. Daneben können Privatanleger ab sofort ihr Depot direkt bei Scalable Capital eröffnen.

Scalable Capital startet den Handel an Europas neuester und speziell auf die Bedürfnisse von Privatanlegern fokussierter Börse, der European Investor Exchange (EIX). Die EIX wird gemeinsam mit der Börse Hannover betrieben, deren Trägerin die BÖAG Börsen AG ist. Scalable Capital stellt dabei die Technologie und auch Liquidität im Handel an der EIX bereit. Die Börse Hannover ist für den öffentlich-rechtlichen Teil und die Handelsüberwachung zuständig. Broker-Kunden mit den neuen Scalable Depots haben ab sofort Zugang zur EIX.

Neuerungen für Investoren neben der neuen Börse

Die Trading-Flatrate im PRIME+ Broker für 4,99 Euro pro Monat werde somit besser. Sie bietet künftig den unbegrenzten Handel über die neue EIX zusätzlich zur bereits verfügbaren Börse Gettex (Börse München). Auch dabei baut Scalable Capital in Zukunft auf die kürzlich vereinbarte mehrjährige Kooperation mit der bisherigen Depotbank Baader Bank AG, die an der Börse München als Market Maker für Aktien, Fonds, ETPs und Anleihen agiert. Abgerundet wird das Broker-Angebot durch das flexible Sparplanangebot ab 1 Euro in über 2.500 ETFs sowie den Handel über Xetra (Deutsche Börse) zu den gewohnten Konditionen. In der digitalen Vermögensverwaltung Wealth stehen mit Weltportfolio Klassisch plus Gold und Value & Dividende zwei neue Strategien zur Verfügung.