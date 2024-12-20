Scalable Capital startet eigenen Welt-ETF mit hybrider Abbildung

Der Neobroker Scalable Capital hat mit DWS und MSCI einen globalen ETF aufgelegt. Im ersten Jahr entfällt die Gebühr. Das Besondere ist die Abbildung.

Erst die Meldung, eine neue Börse zu nutzen und nun sorgt Scalable Capital kurz vor Weihnachten erneut für Schlagzeilen. Denn als erste digitale Investmentplattform in Deutschland bietet Scalable Capital nun einen eigenen Welt-ETF an, mit dem Anleger in die weltweiten Aktienmärkte investieren können, den Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF(WKN: DBX1SC). Scalable Capital berät dabei den Vermögensverwalter DWS bei der Verwaltung des neuen ETFs hinsichtlich der Konstruktion und Replikation des Portfolios. Den ETF können auch Kunden anderer Broker handeln.

Ein echter Welt-ETF

Zwar suggeriert der Name „MSCI World“, es handle sich um die ganze Welt. Doch dahinter verbergen sich lediglich 23 Industriestaaten. Der neue Scalable-ETF umfasst darüber hinaus auch Schwellenländer und bezieht sich somit auf den MSCI All Country World Index (AC World oder ACWI). Der Welt-ETF ermöglicht Zugang zu mehr als 2.600 mittelgroßen und großen Unternehmen aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern weltweit. Das führt zu einer breiteren Diversifizierung im Gegensatz zum regulären MSCI World Index, der die schneller wachsenden Schwellenländer nicht umfasst.