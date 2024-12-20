Scalable Capital startet eigenen Welt-ETF mit hybrider Abbildung
Der Neobroker Scalable Capital hat mit DWS und MSCI einen globalen ETF aufgelegt. Im ersten Jahr entfällt die Gebühr. Das Besondere ist die Abbildung.
Erst die Meldung, eine neue Börse zu nutzen und nun sorgt Scalable Capital kurz vor Weihnachten erneut für Schlagzeilen. Denn als erste digitale Investmentplattform in Deutschland bietet Scalable Capital nun einen eigenen Welt-ETF an, mit dem Anleger in die weltweiten Aktienmärkte investieren können, den Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF(WKN: DBX1SC). Scalable Capital berät dabei den Vermögensverwalter DWS bei der Verwaltung des neuen ETFs hinsichtlich der Konstruktion und Replikation des Portfolios. Den ETF können auch Kunden anderer Broker handeln.
Ein echter Welt-ETF
Zwar suggeriert der Name „MSCI World“, es handle sich um die ganze Welt. Doch dahinter verbergen sich lediglich 23 Industriestaaten. Der neue Scalable-ETF umfasst darüber hinaus auch Schwellenländer und bezieht sich somit auf den MSCI All Country World Index (AC World oder ACWI). Der Welt-ETF ermöglicht Zugang zu mehr als 2.600 mittelgroßen und großen Unternehmen aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern weltweit. Das führt zu einer breiteren Diversifizierung im Gegensatz zum regulären MSCI World Index, der die schneller wachsenden Schwellenländer nicht umfasst.
Der neue ETF sei der erste seiner Art. Durch die hybride Replikation erreiche der ETF eine optimale Struktur, indem er alle Länder und Regionen weltweit mit der jeweils effizientesten Methode nachbildet. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt grundsätzlich 0,17 Prozent, entfällt allerdings in den ersten zwölf Monaten ab Auflage.
„Die Auswahl der jeweils besten Abbildungsmethode für unterschiedliche Märkte in einem ETF ist weltweit einzigartig und bietet strukturelle Renditevorteile”, erklärt der Verantwortliche für das Portfoliomanagement bei Scalable Capital. „Entwickelt wurde unser Welt-ETF als Kerninvestment für Privatanleger, die ihr Portfolio nicht nur breit diversifiziert und kosteneffizient, sondern auch renditeoptimiert aufstellen wollen”, sagt Jannik Klasing, Head of Wealth bei Scalable Capital.
Hybride Abbildung des Welt-ETFs
Das Wort „hybrid“ kennst du vielleicht eher aus der Autobranche. Solche Fahrzeuge funktionieren sowohl elektrisch als auch mit Benzin. Bei einer hybriden ETF-Abbildung ist damit gemeint, dass synthetisch und physisch repliziert wird. So haben Scalable Capital und DWS Xtrackers den neuen Ansatz gemeinsam entwickelt. Bisher mussten sich Anleger entscheiden, ob sie physisch oder synthetisch investieren möchten. Da beide Ansätze je nach zugrundeliegenden Aktien Vorteile bieten, werden sie zum ersten Mal in einem ETF vereint.
Die Wertentwicklung europäischer Aktienindizes wird durch den Kauf der entsprechenden Aktien direkt abgebildet (physisch). Die Performance von US-Aktienindizes kann der Welt-ETF indirekt (synthetisch) abbilden und dadurch Effizienzvorteile nutzen. Auch für weniger liquide und nur unter Auflagen zugängliche Aktienmärkte von Schwellenländern können synthetische ETFs eine günstigere und präzisere Abbildung bieten. Diese effiziente und günstige Nachbildung des MSCI AC World Index ermöglicht laut Scablable Capital eine strukturelle Outperformance gegenüber traditionellen physischen ETFs.