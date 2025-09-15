Private Markets: Bei Trade Republic kannst du jetzt wie die Reichen investieren

Ab sofort können Kunden von Trade Republic bereits ab einem Euro in aussichtsreiche Private Markets investieren – bisher ein Privileg der Reichen.

Deutsche Neobroker zünden die nächste Stufe. Scalable Capital stieg jüngst zur Vollbank auf. Trade Republic hat diesen Status längst und wird jetzt zum Vermögensverwalter. Jüngst schlossen die Berliner eine Kooperation ab, die das Produktangebot für Kunden erweitert und echten Mehrwert schaffen soll. So haben Trade Republic Kunden damit Zugang zu einer Anlageklasse, die seit Jahrzehnten im Durchschnitt bessere Renditen erzielt als der Kapitalmarkt – bisher ein Privileg für sehr Vermögende, die Rede ist von Private Markets. Besser bekannt ist dieser Sektor als Private Equity bzw. in Europa unter der Abkürzung ELTIF, was für European Long-Term Investment Fund steht.

Mit diesem Schritt gibt dir Trade Republic erstmals die Chance, in nicht-börsennotierte Unternehmen zu investieren, die aktuell nach Zahlen von Trade Republic 88 Prozent der globalen Wirtschaft ausmachen. Somit kannst du dein Portfolio breiter und professioneller diversifizieren.

„Langfristiger Vermögensaufbau ist mehr als nur ein ETF-Sparplan. Es geht um die Kombination verschiedener Anlageklassen. Jetzt entwickeln wir Trade Republic vom Brokerage zum Wealth Manager weiter“, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. „Jeder in Europa soll die Möglichkeit haben, so zu investieren, wie es die sehr Vermögenden tun — einfach, sicher und zu geringstmöglichen Kosten. Nach unserer Expansion ins Bankgeschäft mit Girokonten und Karten ist dies der bedeutendste Meilenstein seit unserer Gründung. Mit Apollo und EQT haben wir zwei der renommiertesten Private Market Manager als strategische Partner für unsere Kunden gewonnen.“

Trade Republic Kunden können noch breiter streuen

„Heute sind die Portfolios der meisten Privatanleger auf ETFs und Aktien von börsennotierten Unternehmen beschränkt – obwohl Unternehmen am Kapitalmarkt nur einen Bruchteil der gesamten investierbaren Wirtschaft ausmachen. Durch unsere Partnerschaft mit Trade Republic ermöglichen wir den Zugang zu einem globalen und diversifizierten Private-Markets-Portfolio mit den bewährten Strategien von EQT – eine Möglichkeit, die bislang ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten war“, sagt Peter Beske Nielsen, Globaler Leiter Private Wealth & Evergreen Solutions bei EQT.