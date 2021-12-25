Portfolio-Idee für 2022: Wie du mit nur 2 ETFs ein komplettes Weltportfolio baust
Ein Weltportfolio mit ETFs zu bauen ist kompliziert und mühsam? Keineswegs! Zwei ETFs genügen und schon bist du weltweit investiert. Hier erfährst du, wie es geht.
Schön, dass du deine Geldanlage selbst in die Hand nehmen möchtest, da bist du bei uns genau richtig. Und das Wichtigste vorab: Effiziente Geldanlage ist denkbar leicht, bereits zwei ETFs genügen, um weltweit in Aktien und Anleihen investiert zu sein.
Unsere extraETF Weltportfolios kommen daher mit zwei ETFs aus, der eine bildet Aktien ab, der andere Anleihen. Zu wenig? Mitnichten, denn zusammen kommen diese beiden ETFs auf mehr als 10.000 Einzelwerte, die sich über den ganzen Globus verteilen. Freunde der Einfachheit müssen also auf nichts verzichten.
Über das extraETF Weltportfolio
Eines vorab: Das extraETF Weltportfolio gibt es in zehn Schattierungen. Das bedeutet, es unterscheidet sich jeweils in der Gewichtung der beiden ETFs. Einer steht dabei für den Aktienanteil, der andere für die Anleihenkomponente. Auf unserer Website kannst du selbstverständlich noch weitere Musterportfolios finden, die in der Regel etwas aufwendiger sind.
Zurück zu den extraETF Weltportfolios: Die Zahl hinter den extraETF Weltportfolios verrät den Aktienanteil. Wer risikofreudig ist bzw. noch ein langes Erwerbsleben vor sich hat, kann durchaus eine höhere Aktienquote wählen. Rückt die Rente näher oder ist man bereits im Ruhestand, sollte das Portfolio mehr und mehr in Richtung Anleihen umgestellt werden. Das zielt eher auf den Vermögenserhalt ab. Das entspräche also im Fall der extraETF Weltportfolios einer niedrigen Zahl hinter der Bezeichnung.
Für das genaue Mischverhältnis solltest du aber unbedingt unseren Risikorechner ausprobieren. Nach wenigen Minuten, weißt du, wie du die nachfolgenden ETFs gewichten solltest. Dieser Punkt ist nicht zu vernachlässigen, da das Depot unbedingt zu dir passen muss. Dann fällt es dir leichter, langfristig am Ball zu bleiben und nur so kann sich der Anlageerfolg einstellen, um nicht gleich bei der ersten Krise den Kopf in den Sand zu stecken.
Diese zwei ETFs genügen
Wie bereits erwähnt, finden sich im extraETF Weltportfolio genau zwei ETFs. Der SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (WKN: A1JJTC) stellt den Aktienbereich dar. Der ETF bezieht sich auf den äußerst breiten Weltindex MSCI All Country World. Im Zuge dessen sind im ETF 2.421 Unternehmen aus 49 Ländern vertreten. Mit fast 61 Prozent sind die USA das Schwergewicht im Index. Mit gewissem Abstand folgen die Eurozone, Japan, asiatische Schwellenländer und Großbritannien. Aufgrund der Sortierung nach Marktkapitalisierung der Unternehmen spielen die restlichen Regionen eine kleinere Rolle. Die größten Sektoren sind der Reihe nach Technologie, Finanzen, zyklische Konsumgüter und das Gesundheitswesen.
Der ETF erreicht eine historische Tracking-Differenz von 0,20 Prozent. Auf Jahressicht liegt der Wert bei 0,06 Prozent. Die Abbildungsgüte ist damit gut, so dass ein Großteil der Gesamtkostenquote in Höhe von 0,40 Prozent kompensiert werden konnte.
Die Anleihenseite bildet in unserem Musterportfolio der iShares Core Global
Aggregate Bond UCITS ETF (WKN: A2H6ZT). Der ETF spiegelt mit 8.265 Titeln den weltweiten Anleihensektor wider. Etwa zwei Drittel entfallen auf Staatsanleihen, knapp 20 Prozent machen Unternehmensanleihen aus. Der USA-Anteil ist hier mit gut 35 Prozent geringer als auf der Aktienseite. Die laufenden Kosten liegen bei 0,10 Prozent.