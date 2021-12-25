Portfolio-Idee für 2022: Wie du mit nur 2 ETFs ein komplettes Weltportfolio baust

Ein Weltportfolio mit ETFs zu bauen ist kompliziert und mühsam? Keineswegs! Zwei ETFs genügen und schon bist du weltweit investiert. Hier erfährst du, wie es geht.

Schön, dass du deine Geldanlage selbst in die Hand nehmen möchtest, da bist du bei uns genau richtig. Und das Wichtigste vorab: Effiziente Geldanlage ist denkbar leicht, bereits zwei ETFs genügen, um weltweit in Aktien und Anleihen investiert zu sein.

Unsere extraETF Weltportfolios kommen daher mit zwei ETFs aus, der eine bildet Aktien ab, der andere Anleihen. Zu wenig? Mitnichten, denn zusammen kommen diese beiden ETFs auf mehr als 10.000 Einzelwerte, die sich über den ganzen Globus verteilen. Freunde der Einfachheit müssen also auf nichts verzichten.

Über das extraETF Weltportfolio

Eines vorab: Das extraETF Weltportfolio gibt es in zehn Schattierungen. Das bedeutet, es unterscheidet sich jeweils in der Gewichtung der beiden ETFs. Einer steht dabei für den Aktienanteil, der andere für die Anleihenkomponente. Auf unserer Website kannst du selbstverständlich noch weitere Musterportfolios finden, die in der Regel etwas aufwendiger sind.