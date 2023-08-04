Neuer Neobroker: Traders Place geht mit Full-Package-Angebot an den Start

Deutschland ist um einen Neobroker reicher. Was das Traders Place Angebot kann und warum der Broker kein klassisches Start-up ist, erfahrt ihr hier.

Das hat wohl niemand kommen sehen. Geräuschlos ist Deutschland seit dem heutigen Freitag um einen Neobroker reicher: Traders Place. Die Meldung würde vermutlich keine größere Beachtung finden, wäre das Angebot nicht so innovativ und das Team nicht so interessant.

Bei Traders Place handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Start-up. Mit Gründer und CEO Ernst Huber steht dem Neobroker ein Banker mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Online-Brokerage-Geschäft vor. Huber war unter anderem fünf Jahre im Vorstand der DAB Bank AG; von August 2012 bis Juni 2015 als Vorstandssprecher (CEO). Die DAB Bank war mit rund 640.000 Kunden und einem Kundenvolumen von knapp 36 Milliarden Euro eine der führenden Direktbanken in Deutschland. Nun schickt er sich mit dem Traders-Place-Team an, den Neobroker-Markt aufzumischen.

Traders Place: „Full-Package-Anbieter zu Neobroker-Gebühren“

Und der ist mit etablierten Anbietern wie Scalable Capital, Trade Republic, Just Trade und vielen weiteren besonders hart umkämpft. Doch der gebürtige Salzburger denkt nicht, dass er sich hier eine blutige Nase holen wird. „Mit unserem Angebot vereinen wir das Beste aus zwei Welten. Einerseits bieten wir alle Services eines Neobrokers wie Gratishandel über den Börsenplatz Gettex und außerbörslichen Handel über die Baader Bank. Andererseits können Kundinnen und Kunden bei uns alle Vorzüge eines klassischen Brokers genießen. Also weltweiter Handel, ob in New York, London oder Tokio und das zu einem Drittel der Gebühren konventioneller Anbieter“, sagt Huber im Gespräch mit der extraETF-Redaktion.