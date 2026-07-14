Neue Weltordnung? Diese drei Investment-Lehren sollten Anleger jetzt kennen

Als Ursache nennt er vor allem die zunehmende Verschuldung vieler Staaten. Anleger würden zunehmend erkennen, dass „die Fähigkeit der Regierungen, Schocks abzufedern, ohne ihre Bonität weiter zu beeinträchtigen, abnimmt“. Gleichzeitig steige das Angebot an US-Dollar, während die Nachfrage nicht im gleichen Tempo wachse – ein Umfeld, das den Greenback langfristig belasten könnte.

Für Privatanleger bedeutet das vor allem eines: Nicht blind auf vermeintliche Sicherheitsbausteine verlassen, sondern das gesamte Portfolio regelmäßig überprüfen. Der extraETF Portfolio Tracker hilft dir dabei, die tatsächliche Vermögensaufteilung über Depots und Konten hinweg im Blick zu behalten und Klumpenrisiken frühzeitig zu erkennen.

2. Sachwerte gewinnen an Bedeutung

Wenn Währungen an Kaufkraft verlieren und Staaten ihre Schulden weiter erhöhen, rücken reale Vermögenswerte stärker in den Fokus. Mortier bringt es auf den Punkt: „Aktien sind wieder einmal der Sachwert par excellence.“ Im Gegensatz zu Staatsanleihen lasse sich ihre Anzahl nicht beliebig ausweiten.

Auch Gold bewertet der Amundi-CIO neu. Für ihn ist das Edelmetall längst mehr als ein Rohstoff. Vielmehr sei „Gold eine alternative Währung, die als solche gehandelt wird“. Gerade in Zeiten steigender Staatsverschuldung könne das seine Rolle im Portfolio stärken. Experten sehen Gold in Zukunft sogar mehr als doppelt so hoch als heute.

Wie hoch der Anteil von Aktien, Gold oder anderen Anlageklassen tatsächlich ist, wissen viele Anleger allerdings gar nicht genau. Der extraETF Portfolio Tracker berechnet dir die Asset-Allokation automatisch und zeigt dir auf einen Blick, wie ausgewogen dein Depot tatsächlich aufgestellt ist.

3. Diversifikation wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor

Die Gewinner von heute müssen nicht die Gewinner von morgen sein. Gerade Künstliche Intelligenz, Quantencomputing oder neue Energietechnologien könnten bestehende Marktführer schneller verdrängen als viele Anleger erwarten.