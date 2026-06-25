Momentum im KI-Zeitalter: So setzt du auf die Börsengewinner von morgen

Hohe Bewertungen und Konjunktursorgen verunsichern Anleger. Warum Experten dennoch auf US-Aktien setzen und Momentum vorne sehen.

Die Diskussion über die Zukunft des US-Aktienmarktes nimmt an Fahrt auf. Hohe Bewertungen, geopolitische Spannungen und erste Anzeichen einer nachlassenden US-Konjunktur sorgen bei vielen Anlegern für Zurückhaltung. Dennoch spricht aus Sicht von Laurent Denize, CIO von ODDO BHF Asset Management, vieles dafür, US-Aktien weiterhin einen festen Platz im Portfolio einzuräumen.

„Der Technologiesektor bleibt unverzichtbar – er macht mittlerweile 40 Prozent des US-Wachstums und den Großteil der künftigen Produktivitätsgewinne aus. Doch die Streuung innerhalb des Sektors ist heute so groß, dass ein naiver Indexansatz erhebliche asymmetrische Risiken birgt“, so Denize.

Unterschiedliches Momentum

Tatsächlich entwickeln sich die einzelnen Segmente der Technologiebranche zunehmend unterschiedlich. Während Unternehmen aus dem Bereich der KI-Infrastruktur von einem regelrechten Investitionsboom profitieren, hinken andere Technologiebereiche deutlich hinterher. Laut ODDO BHF beträgt die Performance-Differenz zwischen KI-Infrastrukturunternehmen und klassischen Softwareanbietern über drei Jahre hinweg rund 300 Prozent.

KI verändert die Spielregeln an den Börsen

Die Dynamik rund um Künstliche Intelligenz verändert die Marktstrukturen grundlegend. Historische Bewertungsmaßstäbe stoßen dabei zunehmend an ihre Grenzen. „Ein Unternehmen, das jährlich um 50 Prozent wächst, mag heute teuer erscheinen und in zwei Jahren günstig sein. Das ist die Logik, die sich nun im Infrastrukturbereich der Tech-Branche durchsetzt – und sie rechtfertigt die Widerstandsfähigkeit der Aktienmärkte trotz des Zinsdrucks.“