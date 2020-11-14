Mit diesen Ordertypen handeln Sie ETFs wie die Profis

Market-Order

Die einfachste Order ist die Market-Order. Hierbei wird der Broker angewiesen, das entsprechende Wertpapier unverzüglich zum nächstmöglichen Kurs zu kaufen bzw. zu verkaufen. Beim Kauf wird die Order „billigst“, beim Verkauf „bestens“ ausgeführt. Hierbei kommt es zu keinen Verzögerungen bei der Durchführung des Trades. Die Gefahr besteht lediglich darin, dass der Anleger einen ungünstigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt wählt.

Limit-Order

Anleger, denen der Zeitpunkt der Ausführung egal ist und die lieber einen möglichst günstigen Einstiegs- bzw. Ausstiegskurs bevorzugen, sollten die Limit-Order bevorzugen. Mit der „Buy-Limit-Order“ legt der Anleger einen konkreten Kurs fest, bei dem er bereit ist, in das Investment einzusteigen. Umgedreht definiert die „Sell-Limit-Order“ einen Kurs, bei dem der Anleger aus dem jeweiligen Markt wieder aussteigt.

Mit dieser Order kann sich der Anleger klare Gewinnvorgaben machen. Böse Überraschungen, dass nach Erreichen der Schwelle der Markt gefallen bzw. gestiegen ist, sind hier nicht möglich. Ein Nachteil jedoch: Bewegt sich der Markt schnell wieder in die andere Richtung, wird die Order möglicherweise nur teilausgeführt oder eben gar nicht.

Stop-Market-Order

Anders hingegen die Stop-Market-Order. So legt der Anleger bei der Stop-Loss- Order einen Kurs (Stop-Wert) unterhalb des aktuellen Kurses fest, bei dem er die Reißleine zieht, um Verluste zu minimieren. Bei Erreichen der Stop-Marke wird dann, anders als bei der Limit-Order, unabhängig vom folgenden Kurs ein Verkaufsauftrag aktiviert und das Wertpapier automatisch zum nächsten Kurs verkauft, auch wenn dieser weiter gefallen ist.

Gleiches gilt für die Stop-Buy-Order, die in der Regel oberhalb des aktuellen Kurses festgelegt wird. Bei Überschreiten dieser Schwelle wird ebenfalls automatisch gekauft, auch wenn der Preis weiter nach oben gegangen ist. Mit Stop-Buy-Orders versucht der Anleger, bei steigenden Kursen durch den Kauf des Wertpapiers dem Trend zu folgen.

Durch die automatische Kauf- bzw. Verkaufsorder ist eine Ausführung wahrscheinlicher als bei der Limit-Order. Weitere „intelligente Ordertypen“ Neben den Basis-Ordertypen gibt es auch sogenannte „intelligente Ordertypen“, die mehrere Funktionen miteinander verbinden. Damit ist eine flexiblere Anpassung an sich verändernde Marktsituationen möglich.