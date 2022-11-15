Mehr als nachhaltige Geldanlage: Das bedeutet Impact Investing

Nachhaltige Geldanlage ist längst Normalität unter Investoren. Doch nicht immer ist dabei so ganz klar, was das eigentlich bedeutet und wo die Grenzen zur Nachhaltigkeit verlaufen. Impact Investing geht daher einen Schritt weiter.

Investieren und dabei Gutes tun: Für die Umwelt, für soziale Projekte, für die Gesellschaft im Allgemeinen: Das klingt gut und vor allem einfach. Und: Längst ist bewiesen, dass nachhaltige Geldanlage keinen Renditeverlust bedeutet.

Doch nicht immer ist Anlegerinnen und Anlegern wirklich klar, worin sie wirklich investieren und wie konkret nachhaltig ihr Investment ist. ESG und SRI-Kriterien dienen in der Praxis laut Bafin oft vor allem dazu, einen „Mindestschutz in der ökologischen Nachhaltigkeit“ festzulegen, sicherzustellen, dass für Produkte etwa keine Kinderarbeit eingesetzt wurden oder Unternehmen nicht im Waffenhandel tätig sind. Dennoch gelten nach diesen Kriterien auch Unternehmen als nachhaltig, die in der öffentlichen Debatte oft in der Kritik stehen oder handfeste Umweltskandale erlebt haben – BP etwa. Einigen Anlegerinnen und Anlegern gehen diese Nachhaltigkeitsansätze daher nicht weit genug. Hier kommen die sogenannten Impact Investments (frei übersetzt: wirkungsvolle Geldanlage) ins Spiel.

Nachhaltige Fortschritte weltweit

Impact Investments haben das Ziel, Rendite und einen klar messbaren gesellschaftlichen Nutzen zu vereinen. Anlegerinnen und Anleger investieren hier etwa in erneuerbare Energien, Bildungsangebote oder die Bekämpfung des globalen Hungers.

Viele Themen, auf die Impact Investment-Strategien setzen, gehören zu den 17 Sustainable Development Goals (SDG) der UN. Diese Ziele sollen für weltweite nachhaltige Fortschritte sorgen und die UN baut dabei auf ein enges Zusammenspiel von Industrienationen und Schwellen- und Entwicklungsländern. Zusätzlich zu diesen 17 Zielen gibt es 169 Unterziele, die noch genauer beschreiben, was bis 2030 erreicht werden soll. Somit gibt es für wirkungsvolles Investment eine gute Leitlinie – und dennoch viel Spielraum – um Rendite und gesellschaftlichen Nutzen umzusetzen.

Mehr als Rendite

Verglichen mit etwa ESG- oder SRI-Kriterien geht Impact Investing also noch einmal einen großen Schritt weiter. Neben der Rendite muss auch die positive Wirkung des Investments konkret nachweisbar sein. Dafür gibt es spezielle, nicht-finanzielle Kennzahlen, beispielsweise das Global Impact Investing Rating System (GIIRS) oder das Social Return on Investment (SROI). Gemessen werden damit etwa die Fläche neu aufgeforsteter Wälder, der produzierte Ökostrom in Megawatt oder auch das eingesparte Wasser in Liter.