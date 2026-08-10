Mehr als hohe Dividenden: Dieser ETF setzt auf drei Erfolgsfaktoren

Hohe Dividenden allein reichen nicht. Dieser neue Welt-ETF kombiniert attraktive Ausschüttungen mit Qualitäts- und Momentumfiltern – und geht bei der Gewichtung neue Wege.

Dividenden-ETFs gehören seit Jahren zu den beliebtesten Bausteinen vieler Anlegerdepots. Doch ein hoher Dividendenertrag allein ist kein Garant für langfristigen Anlageerfolg. Unternehmen mit besonders hohen Dividendenrenditen geraten nicht selten unter Druck oder kürzen ihre Ausschüttungen später wieder.

Genau an diesem Punkt setzt der noch junge WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF (WKN: A429CS) an. Der ETF wurde Ende Juni 2026 aufgelegt und ist mit einem Fondsvolumen von unter einer Million Euro noch relativ klein. ABER: Er verfolgt einen Ansatz, der sich deutlich von klassischen High-Dividend-Strategien unterscheidet. Statt ausschließlich auf die höchste Dividendenrendite zu achten, kombiniert er drei Faktoren: hohe Dividenden, Unternehmensqualität und Momentum. Das soll die Gefahr eindämmen, sogenannten Value Traps auf den Leim zu gehen. Das sind Unternehmen, die günstig erscheinen, aber mit dauerhaften Problemen mit ihrem Geschäftsmodell zu kämpfen haben. Lesetipp: Dividenden-ETFs im Aufwind: Warum der defensive Depot-Baustein jetzt zurückkommt.

Gewichtung nach der tatsächlichen Dividenden-Zahlung

Der größte Unterschied zu vielen bekannten Dividenden-ETFs liegt in der Indexmethodik, die in dieser Konstellation einzigartig ist:

Die Auswahl beginnt mit den 30 Prozent dividendenstärksten Unternehmen aus den entwickelten Aktienmärkten weltweit. Anschließend werden diese Unternehmen anhand eines sogenannten Composite Risk Score bewertet, der sich zu gleichen Teilen aus Qualität und Momentum zusammensetzt. Nur Unternehmen, die diese Risikofilter bestehen, schaffen es in den Index.

Noch spannender wird es bei der Gewichtung: Anders als klassische ETFs, die ihre Positionen nach Börsenwert gewichten, orientiert sich der WisdomTree-ETF an der absoluten Dividendenzahlung der Unternehmen, so sollen die Ausschüttungsüberflieger direkt in deinem Depot landen. Firmen mit höheren Dividendenausschüttungen erhalten grundsätzlich ein höheres Gewicht. Unternehmen mit besonders guten Qualitäts- und Momentumwerten werden zusätzlich bevorzugt. Gleichzeitig sorgen Obergrenzen für einzelne Aktien, Länder und Branchen dafür, dass das Portfolio breit diversifiziert bleibt.