Dividenden-ETFs im Aufwind: Warum der defensive Depot-Baustein jetzt zurückkommt
Tech-Bewertungen erreichen neue Höhen, die Nervosität steigt. Warum Dividenden-ETFs jetzt wieder als Stabilisator ins Depot gehören.
Seit Monaten bestimmen Technologiewerte das Geschehen an den Börsen – und sie handeln mittlerweile zu ambitionierten Bewertungen. Angetrieben von den großen US-Technologieunternehmen ist der KI-Trend zum zentralen Performance-Treiber am Aktienmarkt geworden. Diese Entwicklung prägt längst nicht mehr nur reine Technologieindizes: Auch im MSCI World ist die US-Gewichtung in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, während wenige große Technologie- und Plattformunternehmen einen immer größeren Einfluss auf die Indexentwicklung gewonnen haben.
Dag Rodewald, Head ETF & Index Fund Sales Germany & Austria bei UBS Asset Management, bringt die zentrale Frage auf den Punkt: „Diese starken Kursgewinne und die damit einhergehende Bewertungsausweitung werfen eine Frage auf, die seit Beginn der KI-Rally immer lauter gestellt wird: Welche Bewertung ist für Technologieunternehmen eigentlich noch angemessen und wann werden die hohen Erwartungen zum Risiko? Wir sind überzeugt: In einem solchen Umfeld gewinnen Dividendenaktien wieder an Bedeutung – und mit ihnen ETFs, die breit gestreut in entsprechende Titel investieren.“
Stabilere Kurse, regelmäßige Ausschüttungen
Je höher die Bewertungen, desto empfindlicher reagieren Märkte auf enttäuschte Erwartungen – und desto schärfer können mögliche Korrekturphasen ausfallen. Hier zeigt sich laut Rodewald ein entscheidender Unterschied zwischen Wachstums- und Dividendenwerten: „Viele wachstumsstarke Technologiewerte weisen historisch betrachtet ein höheres Beta auf als klassische Dividendentitel. Das bedeutet: In Aufwärtsphasen partizipieren sie überproportional am Aufschwung, in Korrekturphasen fallen sie jedoch meist auch stärker als der Gesamtmarkt – während dividendenstarke Unternehmen tendenziell moderatere Kursverluste verzeichnen.“
Ganz immun sind Dividendenstrategien vor Marktrückgängen jedoch nicht, wie Rodewald einräumt: „Natürlich sind auch Dividendenstrategien in erster Linie Aktieninvestments. Geht der Gesamtmarkt zurück, werden auch dividendenstarke Titel in Mitleidenschaft gezogen. In der Regel aber in geringerem Ausmaß.“
Hinzu kommt der laufende Ertrag als zweite Säule: „Bei Ausschüttungsrenditen von häufig drei bis sechs Prozent lässt sich so ein laufender Einkommensstrom generieren. Das ist attraktiv für Privatanleger, ebenso aber für Institutionen mit laufendem Ertragsbedarf wie Stiftungen.“ Besonders Unternehmen aus defensiven Sektoren wie Energie, Versorger, Telekommunikation oder Finanzdienstleistungen zeichnen sich oft durch attraktive Dividendenrenditen aus und können ein Portfolio in unruhigeren Marktphasen stabilisieren.
Worauf Anleger bei der ETF-Auswahl achten sollten
Dividenden-ETF ist nicht gleich Dividenden-ETF – die zugrunde liegenden Indexkonzepte unterscheiden sich teils erheblich. Manche Produkte fokussieren sich auf eine hohe aktuelle Dividendenrendite, andere auf eine langjährige Ausschüttungshistorie, wieder andere kombinieren Dividendenkennzahlen mit Qualitätsfaktoren wie Gewinnstabilität, Verschuldung oder Ausschüttungsquote.
Wichtig dabei: Eine hohe Ausschüttungsrendite ist nicht automatisch ein gutes Zeichen. Rodewald warnt: „Ein hoher Wert ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass die Ausschüttungen stabil geblieben sind, während der Aktienkurs unter Druck geraten ist – was auf strukturelle Probleme hindeuten kann.“ Entscheidend ist daher nicht die einzelne Kennzahl, sondern ob die Indexmethodik zum eigenen Anlageziel passt.
Drei weitere Auswahlkriterien lohnen einen genaueren Blick:
Ausschüttungsrhythmus: ETFs zahlen monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich aus – oder thesaurieren die Erträge automatisch. Wer im Ruhestand oder als Institution auf laufende Einnahmen setzt, bevorzugt meist ausschüttende Varianten. Einen Überblick über entsprechende Produkte bietet der extraETF-Wissensbeitrag ETFs mit monatlichen Auszahlungen.
Regionale Ausrichtung: Neben global ausgerichteten Dividenden-ETFs gibt es Produkte mit Schwerpunkt auf Europa, die USA oder Schwellenländer – mit jeweils unterschiedlichen Risiko- und Ertragsprofilen. Wer sich für die weltweite Variante interessiert, findet im Guide Globale Dividenden-ETFs einen ausführlichen Vergleich der wichtigsten Ansätze.
Ertragsbegriff: Klassische „Dividenden-Aristokraten“-Strategien setzen auf eine lange, stabile Ausschüttungshistorie. Total-Shareholder-Yield-Ansätze berücksichtigen zusätzlich Aktienrückkäufe und bilden damit ein breiteres Anlageuniversum ab – gerade wachstumsorientierte Unternehmen nutzen Rückkäufe häufig, um Kapital an Anteilseigner zurückzugeben.
Dividenden-ETFs als defensiver Depot-Baustein
Rodewald fasst die Rolle von Dividendenstrategien im aktuellen Marktumfeld zusammen: „Insgesamt können Dividendenstrategien als defensiver Aktienbaustein eine wichtige Rolle in einem breit aufgestellten Depot spielen. Sollte die Unsicherheit an den Märkten in den kommenden Monaten weiter zunehmen, dürften sie wieder stärker in den Fokus rücken – nicht als Ersatz für Anleihen oder Wachstumstitel, sondern als Ergänzung, die laufende Erträge, breitere Diversifikation und potenziell geringere Schwankungen miteinander verbindet.“ Entscheidend bleibt dabei, den zur eigenen Anlagestrategie passenden Dividenden-ETF zu finden.
Mit dem extraETF Portfolio Tracker den Überblick behalten
Wer mehrere Dividenden-ETFs oder verschiedene Ausschüttungsstrategien im Depot kombiniert, profitiert von einer transparenten Gesamtübersicht. Der extraETF Portfolio Tracker zeigt nicht nur die Wertentwicklung der einzelnen ETFs, sondern auch die erhaltenen Ausschüttungen, die regionale Verteilung und mögliche Klumpenrisiken im Depot. So lässt sich auf einen Blick erkennen, ob das Portfolio ausreichend diversifiziert ist – und wie sich Dividendenstrategien sinnvoll in die Gesamtanlage einfügen.