Dividenden-ETFs im Aufwind: Warum der defensive Depot-Baustein jetzt zurückkommt

Stabilere Kurse, regelmäßige Ausschüttungen

Je höher die Bewertungen, desto empfindlicher reagieren Märkte auf enttäuschte Erwartungen – und desto schärfer können mögliche Korrekturphasen ausfallen. Hier zeigt sich laut Rodewald ein entscheidender Unterschied zwischen Wachstums- und Dividendenwerten: „Viele wachstumsstarke Technologiewerte weisen historisch betrachtet ein höheres Beta auf als klassische Dividendentitel. Das bedeutet: In Aufwärtsphasen partizipieren sie überproportional am Aufschwung, in Korrekturphasen fallen sie jedoch meist auch stärker als der Gesamtmarkt – während dividendenstarke Unternehmen tendenziell moderatere Kursverluste verzeichnen.“

Ganz immun sind Dividendenstrategien vor Marktrückgängen jedoch nicht, wie Rodewald einräumt: „Natürlich sind auch Dividendenstrategien in erster Linie Aktieninvestments. Geht der Gesamtmarkt zurück, werden auch dividendenstarke Titel in Mitleidenschaft gezogen. In der Regel aber in geringerem Ausmaß.“

Hinzu kommt der laufende Ertrag als zweite Säule: „Bei Ausschüttungsrenditen von häufig drei bis sechs Prozent lässt sich so ein laufender Einkommensstrom generieren. Das ist attraktiv für Privatanleger, ebenso aber für Institutionen mit laufendem Ertragsbedarf wie Stiftungen.“ Besonders Unternehmen aus defensiven Sektoren wie Energie, Versorger, Telekommunikation oder Finanzdienstleistungen zeichnen sich oft durch attraktive Dividendenrenditen aus und können ein Portfolio in unruhigeren Marktphasen stabilisieren.

Worauf Anleger bei der ETF-Auswahl achten sollten

Dividenden-ETF ist nicht gleich Dividenden-ETF – die zugrunde liegenden Indexkonzepte unterscheiden sich teils erheblich. Manche Produkte fokussieren sich auf eine hohe aktuelle Dividendenrendite, andere auf eine langjährige Ausschüttungshistorie, wieder andere kombinieren Dividendenkennzahlen mit Qualitätsfaktoren wie Gewinnstabilität, Verschuldung oder Ausschüttungsquote.

Wichtig dabei: Eine hohe Ausschüttungsrendite ist nicht automatisch ein gutes Zeichen. Rodewald warnt: „Ein hoher Wert ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass die Ausschüttungen stabil geblieben sind, während der Aktienkurs unter Druck geraten ist – was auf strukturelle Probleme hindeuten kann.“ Entscheidend ist daher nicht die einzelne Kennzahl, sondern ob die Indexmethodik zum eigenen Anlageziel passt.

Drei weitere Auswahlkriterien lohnen einen genaueren Blick:

Ausschüttungsrhythmus: ETFs zahlen monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich aus – oder thesaurieren die Erträge automatisch. Wer im Ruhestand oder als Institution auf laufende Einnahmen setzt, bevorzugt meist ausschüttende Varianten. Einen Überblick über entsprechende Produkte bietet der extraETF-Wissensbeitrag ETFs mit monatlichen Auszahlungen.

Regionale Ausrichtung: Neben global ausgerichteten Dividenden-ETFs gibt es Produkte mit Schwerpunkt auf Europa, die USA oder Schwellenländer – mit jeweils unterschiedlichen Risiko- und Ertragsprofilen. Wer sich für die weltweite Variante interessiert, findet im Guide Globale Dividenden-ETFs einen ausführlichen Vergleich der wichtigsten Ansätze.

Ertragsbegriff: Klassische „Dividenden-Aristokraten“-Strategien setzen auf eine lange, stabile Ausschüttungshistorie. Total-Shareholder-Yield-Ansätze berücksichtigen zusätzlich Aktienrückkäufe und bilden damit ein breiteres Anlageuniversum ab – gerade wachstumsorientierte Unternehmen nutzen Rückkäufe häufig, um Kapital an Anteilseigner zurückzugeben.