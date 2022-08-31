Markus Knetsch (Visualvest): „Unsere Strategie kann Krisen bestmöglich überstehen“

Kunden rennen Visualvest die Bude ein. Wir haben bei Geschäftsführer Markus Knetsch nachgefragt. Erfahre, für wen sich ein solcher Dienst anbietet und worauf du bei der Auswahl achten solltest.

Hast du dir schon einmal Gedanken über einen Robo-Advisor, also eine digitale Vermögensverwaltung, gemacht? Große Anbieter wie Visualvest erfreuen sich seit Jahren über enormen Zulauf. Wir haben mit Visualvest-Geschäftsführer Markus Knetsch gesprochen.

Herr Knetsch, an welche Anlegergruppe richten sich digitale Vermögensverwalter wie Visualvest ganz grundsätzlich?

Digitale Vermögensverwalter richten sich primär an eine online-affine Anlegergruppe, die sich in der Regel nicht so gut mit dem Thema Geldanlage und dem Kapitalmarkt auskennen oder einfach keine Zeit bzw. Lust haben, sich damit näher zu beschäftigen. Das Alter spielt hier erstmal nur eine untergeordnete Rolle, auch wenn jüngere Anleger als Digital Natives natürlich eine besondere Rolle einnehmen. Bei uns sind alle Altersklassen vertreten: Unsere jüngsten Anleger sind erst wenige Tage alt und deren Eltern sparen mit einem Junior-Depot, die ältesten sind über 90.

Was raten Sie Interessierten bevor sie sich für einen Anbieter entscheiden?

Schauen Sie ganz genau hin und informieren Sie sich: Wer steht hinter dem Angebot? Ist der Anbieter seriös, erfahren und kommuniziert er transparent? Vertrauen Sie ihm? In welche Produkte wird investiert und erfüllt das Angebot Ihre Bedürfnisse? Können Sie diese Fragen für sich zufriedenstellend beantworten, steht dem Vermögensaufbau nichts mehr im Weg. Interessierte können sich hier auch gut an unabhängigen Tests orientieren, die ja beispielsweise auch extraETF durchführt.

Markus Knetsch (Visualvest)

Inwieweit können Anleger bei Ihrem Dienst eine persönliche Note setzen?

Eine persönliche Note kann mit unserem Robo-Advisor schon von Beginn an gesetzt werden, indem Sie sich entweder für eine konventionelle oder eine nachhaltige Geldanlage entscheiden. Anleger erhalten von uns auf Basis ihrer individuellen Bedürfnisse und Vorstellungen eine passgenaue Anlagestrategie. Viele unserer Kunden sparen so auf unterschiedliche Ziele, sei es für die Altersvorsorge, für den nächsten größeren Urlaub oder die Ausbildung des Nachwuchses. Mit unserem Feature Abräumsparen bieten wir dabei die Möglichkeit nur den Betrag zu investieren, der am Monatsende auf dem Girokonto übrig ist. Das heißt unsere Kunden können festlegen, ob und wenn ja, wie viel, automatisch investiert werden soll.

Welche Eigenschaften zeichnen Visualvest aus?

Wir machen die professionelle Vermögensverwaltung jedem zugänglich, d. h. Anleger können in unsere breit gestreuten Portfolios schon ab einem Sparbetrag von 25 Euro im Monat oder einem einmaligen Anlagebetrag von 500 Euro investieren. Was uns auch auszeichnet: Wir bieten mit unseren Greenfolios die Möglichkeit, in rein nachhaltige Portfolios zu investieren. Dabei verfolgen wir einen strengen und ganzheitlichen ESG-Ansatz. Daneben unterscheiden wir uns von anderen Anbietern insbesondere darin, dass wir auf die jahrelange Erfahrung einer führenden Fondsgesellschaft zurückgreifen können. Visualvest ist eine 100-prozentige Tochter von Union Investment. Wir bringen Expertise, Innovation und Digitalisierung zusammen – das zeichnet uns aus und schafft für Kunden einen echten Mehrwert.

In welche Anlageklassen investieren Visualvest-Kunden?

Unsere sieben konventionellen (Vestfolios) und sieben nachhaltigen Anlagestrategien (GreenFolios) investieren mit unterschiedlichen Gewichtungen in bis zu vier Anlageklassen. Das sind: Aktien, Anleihen, Rohstoffe und der Geldmarkt. Diese teilen sich wiederum auf acht Unteranlageklassen auf: Aktien aus Industrieländern, Aktien aus Schwellenländern, globale Unternehmensanleihen, globale Staatsanleihen, globale Hochzinsanleihen, Anleihen aus Schwellenländern, Geldmarkt und Rohstoffe. Die Rohstoffe sind in unseren nachhaltigen Geldanlagen jedoch ausgeschlossen.