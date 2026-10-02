Manfred (86) hat 425.000 Euro im Depot – doch 74 % stecken in Gold und Silber

425.000 Euro im Depot, aber 74 Prozent in Gold und Silber: Manfred will sein Vermögen vererben. Passt diese ungewöhnliche Strategie dazu?

Manfred ist 86 Jahre alt, Pensionär und hat sich über viele Jahre ein beachtliches Vermögen aufgebaut. Rund 425.000 Euro stecken heute in seinem Portfolio. Doch wer einen Blick auf die Zusammensetzung wirft, entdeckt ein Depot, das alles andere als gewöhnlich ist: Rund 74 Prozent seines Vermögens liegen in Gold und Silber. Dabei verfolgt Manfred eigentlich ein sehr klares Ziel. Er möchte sein Vermögen nicht mehr aggressiv vermehren, sondern vor allem für seine Erben erhalten. Genau deshalb stellt sich die Frage: Passt die Struktur seines Portfolios noch zu diesem Ziel?

Ein Anleger, der eigentlich gar nicht viel braucht

Manfred beschreibt sich selbst als anspruchslos. Mit einem monatlichen Einkommen von rund 4.500 Euro und einer Sparrate von etwa 2.000 Euro befindet er sich auch mit 86 Jahren in einer komfortablen finanziellen Situation. Er ist nicht darauf angewiesen, mit seinem Depot möglichst hohe Renditen zu erzielen.

An der Börse ist von dieser Ruhe allerdings wenig zu sehen. Manfred bezeichnet sein eigenes Anlageverhalten als „zu hektisch“ – und ein Blick ins Portfolio zeigt, was er damit meint. Neben großen Edelmetallbeständen finden sich zahlreiche Aktien, ETFs, Rohstoffinvestments, Themenanlagen und Wikifolios. Defense, Uran, Raumfahrt, Halbleiter, Biotech und verschiedene Länder spielen ebenso eine Rolle wie einzelne Unternehmen. Viele dieser Positionen sind allerdings so klein, dass sie kaum Einfluss auf das Gesamtportfolio haben. So ist über die Jahre aus vielen einzelnen Anlageentscheidungen ein sehr komplexes Depot entstanden.

Mehr als 300.000 Euro stecken in Gold und Silber

Der auffälligste Teil des Portfolios befindet sich jedoch nicht an der Börse. Rund 194.000 Euro entfallen auf Krügerrand-Goldmünzen. Weitere etwa 121.500 Euro stecken in Silbermünzen. Zusammengenommen machen die Edelmetalle damit rund 74 Prozent des gesamten Portfolios aus. Gold und Silber haben Manfred in der Vergangenheit durchaus Freude bereitet. Die Bestände weisen hohe Buchgewinne auf und Edelmetalle können als Sachwerte zur Diversifikation eines Vermögens beitragen. Doch die Größenordnung verändert den Charakter des gesamten Portfolios.

Gold und Silber erwirtschaften keine Unternehmensgewinne, zahlen keine Dividenden und erzeugen keinen laufenden Cashflow. Wer einen großen Teil seines Vermögens in Edelmetallen hält, setzt deshalb sehr stark auf den langfristigen Werterhalt dieser Sachwerte. Für Manfred stellt sich damit weniger die Frage, ob Gold grundsätzlich sinnvoll ist. Viel entscheidender ist die Frage: Muss es wirklich fast drei Viertel des Portfolios ausmachen?