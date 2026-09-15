KI-Milliarden für Südkorea: Was die Mega-Deals für Anleger bedeuten

Chipkonzerne in Südkorea stehen im Zentrum des globalen KI-Booms. Was das für Anleger bedeutet – und welche Risiken dazugehören.

Südkorea hat sich mit einem gewaltigen Paket an KI-Investitionen selbst zu einem der zentralen Schauplätze des globalen KI-Wettrüstens gemacht. Für Anleger, die bereits in Halbleiter- oder Asien-ETFs investiert sind oder eine Positionierung erwägen, lohnt sich ein genauer Blick auf die Hintergründe – und auf die erheblichen Risiken, die diese Chance begleiten.

Die Nachricht: 950 Milliarden Dollar an KI-Deals

Nach einem von Präsident Lee Jae Myung in San Francisco ausgerichteten KI-Gipfel haben südkoreanische Konzerne gemeinsam mit US-Technologieunternehmen Projekte im Umfang von 950 Milliarden Dollar angekündigt. Das südkoreanische Präsidialamt teilte mit, dass die SK Group allein Verträge über 750 Milliarden Dollar unterzeichnet habe. Ein zentraler Baustein: eine Partnerschaft der SK-Tochter SK Hynix mit dem US-Chipriesen Nvidia über mehr als 500 Milliarden Dollar. Parallel dazu schloss Samsung Electronics eine Absichtserklärung mit Broadcom über bis zu 200 Milliarden Dollar, die unter anderem Speicherchips und Auftragsfertigung umfasst.

Aus Sicht der beteiligten US-Konzerne geht es dabei vor allem darum, sich angesichts der enormen Nachfrage nach Rechenleistung frühzeitig Fertigungskapazitäten bei Südkoreas führenden Halbleiterherstellern zu sichern. Präsident Lee präsentierte zudem eine „KI-Erklärung von San Francisco“, die Südkoreas Ambitionen für eine engere technologische Zusammenarbeit mit den USA umreißt.

Warum Südkorea im Zentrum des KI-Booms steht

Südkorea ist über Samsung Electronics und SK Hynix einer der wichtigsten Zulieferer für die weltweite KI-Infrastruktur. Besonders SK Hynix hat sich als führender Anbieter von High-Bandwidth-Memory (HBM) positioniert – jenem Hochleistungsspeicher, der in KI-Rechenzentren für das Training und den Betrieb großer Sprachmodelle unverzichtbar ist. Nach Marktbeobachtungen kontrolliert das Unternehmen einen Großteil dieses Marktsegments und beliefert unter anderem Nvidia. Im Juni 2026 überholte SK Hynix Samsung Electronics zeitweise sogar als wertvollstes Unternehmen im Leitindex Kospi – ein Wechsel an der Spitze, den es zuvor rund 25 Jahre lang nicht gegeben hatte.

Diese strukturelle Position erklärt, warum der Kospi 2026 zu einem der volatilsten, aber auch stärksten Aktienmärkte der Welt wurde.

Ein Markt mit Achterbahn-Charakter

Diese Kennzahl solltest du unbedingt einordnen, bevor du investierst: Der Kospi erreichte im Juni 2026 mit rund 9.385 Punkten ein Allzeithoch, brach im Zuge einer Verkaufswelle im Sommer zwischenzeitlich massiv ein und musste an mehreren Tagen den Handel per Notbremse unterbrechen. Berichten zufolge fiel der Index Ende Juli 2026 zeitweise auf rund 5.263 Punkte, bevor Samsung und SK Hynix an einem einzigen Handelstag um fast 30 Prozent zulegten und der Kospi den größten Tagesgewinn seiner Geschichte verbuchte. Südkoreanische Finanzaufsichtsbehörden prüfen inzwischen, ob ausländische Hochfrequenzhändler diese Ausschläge über gehebelte ETF-Produkte auf Samsung und SK Hynix zusätzlich verstärkt haben.

Diese Schwankungsbreite zeigt: Wer in südkoreanische Technologiewerte investiert, sollte sich der überdurchschnittlichen Volatilität bewusst sein. Sie ist die Kehrseite der enormen Wachstumsfantasie, die der KI-Boom in den Markt trägt.

Wie schmerzhaft sich diese Volatilität für gehebelte Wetten auswirken kann, zeigt ein Blick auf Südkoreas Single-Stock-Hebel-ETFs auf Samsung und SK Hynix: Der meistgehandelte dieser Fonds, der KODEX SK Hynix Single Stock Leverage ETF, verlor laut LSEG-Daten seit seinem Rekordhoch im Juni 2026 zwischenzeitlich rund 70 Prozent an Wert – Stand des zugrunde liegenden Berichts vom Juli 2026, der aktuelle Kurs kann seither wieder abweichen. Laut Aufsichtsbehörden blieben vor allem inländische Privatanleger auf den Verlusten sitzen. extraETF hat den Fall im Detail eingeordnet: Südkoreas Hebel-ETFs-Crash: Anleger verlieren Milliarden mit Samsung & SK Hynix. Für Anleger, die auf den KI-Trend in Südkorea setzen möchten, ist das eine klare Warnung: Ungehebelte, breit gestreute ETFs sind hier die deutlich robustere Wahl als kurzfristig orientierte Hebelprodukte auf einzelne Titel.

Wie Anleger Zugang zum Thema bekommen

Für Privatanleger, die nicht gezielt Einzelaktien wie Samsung Electronics oder SK Hynix kaufen möchten, bieten sich zwei ETF-Ansätze an:

Länder-ETFs auf Südkorea: Mehrere Anbieter bilden den MSCI-Korea-Index nach, etwa mit ETFs von iShares oder Xtrackers. Diese ETFs bündeln koreanische Standardwerte, wobei Technologietitel je nach Produkt einen Anteil von rund 50 Prozent oder mehr am Portfolio ausmachen. Die Gesamtkostenquote liegt bei diesen Produkten meist zwischen 0,45 Prozent und 0,74 Prozent pro Jahr. Wichtig zu wissen: Wegen der Indexbegrenzung („20/35-Methodik“) sind Einzelwerte in der Gewichtung gedeckelt, das Klumpenrisiko einzelner Technologiekonzerne bleibt aber hoch.