Ist das die wesentlich ausgewogenere Alternative zum MSCI World?

Du willst global anlegen, aber der MSCI World liefert dir derzeit ein zu hohes Klumpenrisiko? Dann könnte dieser ETF für dich in Frage kommen.

Der MSCI World ist der Klassiker schlechthin. Wie der Name schon sagt, bekommst du darüber einen breiten Mix über Branchen und Länder hinweg. Oder etwa doch nicht? „Dem ist nicht so. Mehr als 65 Prozent des Index entfallen auf US-Unternehmen. Innerhalb dieser sind die Technologieunternehmen noch einmal besonders stark vertreten. Wer in den MSCI World investiert, ist damit stark vom US-Markt abhängig. Der Index bietet somit weniger Diversifikation als der Name vermuten lässt“, sagt Andreas Heinrich, Leiter Portfoliomanagement der Hansen & Heinrich AG in Berlin.

Eine Alternative zum MSCI World mit weniger Tech und mehr Welt

Wer auf die globalen Industriestaaten mit weniger Klumpenrisiko setzen möchte, kann sich etwa den Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF (WKN: A40G12) ansehen. Der ETF setzt auf ein gleichgewichtetes Anlagekonzept, das sich deutlich vom traditionellen MSCI World Index unterscheidet. „Während dieser von Tech-Schwergewichten wie Apple (WKN: 865985), Microsoft (WKK: 870747) oder Nvidia (WKN: 918422) dominiert wird, verfolgt der gleichgewichtete Index einen anderen Ansatz: Jedes Unternehmen erhält das gleiche Gewicht – unabhängig von seiner Marktkapitalisierung“, stellt Heinrich fest.

Weniger Risiko, mehr Rendite?

Durch diese Zusammensetzung ergibt sich eine deutlich breitere Risikostreuung. Anstatt in einige wenige Tech-Giganten überproportional investiert zu sein, erhalten mittelgroße und kleinere Unternehmen aus allen 23 entwickelten Ländern eine relativ hohe Berücksichtigung. Auf diese Weise wird nicht nur der Anteil einzelner Branchen reduziert, sondern auch der Einfluss einzelner Länder relativiert – allen voran sind hierbei die USA zu nennen. „Zum Beispiel machen US-Aktien im gleichgewichteten Index rund 41 Prozent aus – deutlich weniger als im klassischen MSCI World Index.“ Zum Vergleich: Im konventionellen MSCI World liegt der US-Anteil bereits bei rund 71 Prozent.