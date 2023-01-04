Gute Nachrichten für Trade Republic-Kunden: Ab sofort gibt es Zinsen!

Neobroker Trade Republic bietet allen Kunden ab sofort 2 Prozent Zinsen auf ihr Geldguthaben. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben.

Trade Republic, Europas größte Sparplattform, bietet ab sofort 2 Prozent p.a. Zinsen auf das Geldguthaben aller Kundinnen und Kunden. Damit profitieren diese ganz einfach zusätzlich zu ihrer Anlage am Kapitalmarkt von den gestiegenen Zinsen. Das Angebot ist zeitlich nicht begrenzt. Der Neobroker bietet somit aktuell den höchsten effektiven Jahreszins auf täglich verfügbare Geldguthaben in Deutschland für alle Neu- und Bestandskunden.

Monatliche Auszahlung

Die Zinsen werden live berechnet und monatlich ausgezahlt, woraus sich ein attraktiver Zinseszinseffekt ergibt. Mit der zusätzlichen Verzinsung ermöglicht es Trade Republic seinen Nutzerinnen und Nutzern so gleich doppelt, langfristig Vermögen aufzubauen und für ihre Rente vorzusorgen. „Mit 2 Prozent effektivem Jahreszins geben wir die Vorteile des neuen Zinsumfeldes direkt an unsere Kunden weiter. Jeder Anleger kann nun direkt und einfach von Zinsen profitieren“, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. „Vor genau vier Jahren haben wir als erster Anbieter in Deutschland den provisionsfreien Wertpapierhandel eingeführt. Nun gehen wir einen weiteren Schritt auf unserer Mission, den Vermögensaufbau für jeden zu ermöglichen. Heute ist Trade Republic der attraktivste Platz für das Sparen und Anlegen des eigenen Geldes.“

Broker macht auch Sparen attraktiver

Sparen hat sich lange Zeit nicht gelohnt. Doch nach langen Jahren mit Niedrig- oder Negativzinsen beginnt aufgrund der mehrfachen Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) nun eine Phase, in der zinsbasiertes Sparen wieder attraktiver wird. Diese Möglichkeit nutzt Trade Republic als erster Broker, um das nicht investierte Vermögen für alle Kunden zu verzinsen. Mit einem effektiven Jahreszins von 2 Prozent p.a. für alle bestehenden und neuen Kundinnen und Kunden bietet das Unternehmen dabei ein attraktives Angebot, das zeitlich nicht begrenzt ist. Die Zinsen gelten im aktuellen Marktumfeld bis auf Weiteres. Die Zinserträge werden live in der App berechnet und monatlich gutgeschrieben. Das Angebot gilt für Geldguthaben bis zu 50.000 EUR. Die Kundengelder sind durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 EUR geschützt.

Bestandskunden müssen das Feature in der App aktivieren, werden aber nach dem Einloggen dazu aufgefordert.