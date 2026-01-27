Gold jenseits aller Rekorde: Was Privatanleger jetzt wissen müssen

Gold erreicht mit mehr als 5.000 Dollar einen Höchststand. Warum das wichtig ist, welche Chancen sich für dich ergeben – und wie du steuerfrei investierst.

Der Goldpreis hat einen Meilenstein erreicht, den viele noch vor wenigen Monaten für unmöglich hielten: erstmals notierte eine Feinunze über 5.000 US-Dollar und damit so hoch wie nie zuvor. Diese Rally bleibt nicht nur eine Zahl für Börsenticker: Sie spiegelt eine steigende Nachfrage nach Absicherung und Diversifikation in unsicheren Zeiten wider. Beobachter sehen darin klare Zeichen, dass Gold nicht mehr nur Schutz bei Krisen ist, sondern eine strategische Rolle im Portfolio spielt.

Nicht nur Gold, auch Silber ist auf Rekordjagd

Gleichzeitig erfährt Silber ebenfalls Rückenwind: Auch der Silberpreis hat jüngst die 100-Dollar-Marke pro Feinunze überschritten, ein Niveau, das seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde. Das macht Silber für viele Anleger wieder interessant – nicht nur als Krisenmetall, sondern auch wegen seiner industriellen Bedeutung. Silber ist damit in US-Dollar in einem Jahr um mehr als 250 Prozent gestiegen. Das macht sich bemerkbar: So sind Silber-Barren und auch einige Silber-Anlagemünzen teilweise nur noch mit Verzögerung lieferbar. Das berichten BayernLB und Pro Aurum, zwei der führenden Handelshäuser in Deutschland. „Die industrielle Nachfrage im Zuge der Energiewende, der Elektrifizierung und des KI-Ausbaus liefert eine solide fundamentale Basis, während das Angebotswachstum begrenzt bleibt“, sagt Violeta Todorova, Senior Research Analyst bei Leverage Shares & Income Shares. Aber auch Gold ist begehrt, der Anstieg auf Jahressicht beträgt immerhin mehr als 80 Prozent.

Warum Gold jetzt so gefragt ist

Die Gründe für diesen Höhenflug sind vielfältig. Geopolitische Spannungen, wachsende Staatsverschuldung, politische Eingriffe in Zentralbankpolitik und die Aussicht auf weiterhin niedrige Zinsen treiben Investoren in Gold als „sicheren Hafen“. Zudem haben große Notenbanken weltweit in den vergangenen Jahren ihre Goldbestände massiv aufgestockt, was den Preis weiter befeuert.