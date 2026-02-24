Gold: ETC vs. Bankschließfach – was der Bankraub von Gelsenkirchen lehrt

Die kleinsten Schließfächer haben meist eine Höhe von fünf bis 7,5 Zentimetern und eine Breite von rund 30 Zentimetern. In dieser Größenordnung kann man mit einer jährlichen Miete von etwa 60 Euro rechnen, wobei die Preise von Institut zu Institut schwanken. Wichtig ist dabei, bei der Hausbank nachzufragen, ob und in welcher Höhe der Inhalt des Schließfachs versichert ist.

Wie die Experten der Arag Versicherung betonen, gibt es jedoch Unterschiede: „Schließfächer werden nicht nur von Banken und Sparkassen, sondern auch von spezialisierten privaten Anbietern vermietet.“ Zwar sind die grundlegenden Anforderungen vergleichbar, doch Sicherheitsstandards, Versicherungsschutz und Kosten können erheblich variieren. Vorsicht sei insbesondere bei sehr günstigen Angeboten geboten, da niedrige Mieten auf Einsparungen bei Technik oder Versicherung hindeuten können.

Wie sicher sind Wertschutzräume wirklich?

Viele Anbieter werben laut Arag-Experten mit dem sogenannten VdS-Standard des Verbands der Sachversicherer. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein einheitliches Sicherheitsniveau, sondern um unterschiedliche Stufen. Nach der Rechtsprechung reicht ein bloßer Mindeststandard nicht immer aus. Gerichte verlangen bei ausgewiesenen Wertschutzräumen häufig eine umfassende Sicherung nach dem anerkannten Stand der Technik – etwa durch Lichtschranken, Bewegungsmelder, Körperschallsensoren und Videoüberwachung.

Fehlen solche Maßnahmen, kann das für den Anbieter teuer werden. Die Arag-Experten verweisen in diesem Zusammenhang auf mehrere Urteile, in denen Banken unbegrenzt haften mussten, weil sie ihrer Pflicht zur sogenannten tresormäßigen Sicherung nicht ausreichend nachgekommen waren. In einem Hamburger Fall waren Täter mit einem Kernbohrer aus einer darüberliegenden Wohnung in den Schließfachraum eingedrungen und hatten rund 650 Fächer geplündert – mit einem Schaden in Millionenhöhe.

Wer haftet bei einem Einbruch?

Kommt es wie aktuell in Gelsenkirchen zu einem Einbruch, stellt sich schnell die Haftungsfrage. Grundsätzlich gilt nach Aussagen der Arag-Fachleute: „Verletzt das Geldinstitut seine Obhuts- oder Aufklärungspflichten oder sorgt es nicht für eine ausreichende Sicherung, haftet es für den entstandenen Schaden. In diesem Fall greift in der Regel die Versicherung der Bank oder des Anbieters.“

Entscheidend ist jedoch die Höhe der Deckungssumme. Wer besonders hohe Werte lagert, sollte prüfen, ob eine Zusatzversicherung notwendig ist oder ob die eigene Hausratversicherung den Inhalt des Schließfachs einschließt. Auch hier gibt es meist Wertgrenzen. Ebenso sollte geklärt werden, ob Risiken wie Feuer, Explosion oder Blitzschlag bereits im Mietpreis enthalten sind.

Wie weit die Haftung reichen kann, zeigt ein weiterer von den Arag-Experten geschilderter Fall: Eine Bank hatte einem Mann mit gefälschtem Ausweis Zugang zum Tresorraum gewährt und ihn dort unbeaufsichtigt gelassen. Gemeinsam mit Komplizen brach er zahlreiche Schließfächer auf. Die Bank musste der geschädigten Kundin nicht nur die nachweislich gelagerten 65.000 Euro ersetzen, sondern auch entgangene Zinsen zahlen.

Ohne Nachweis kein Geld

Unabhängig von der Haftungsfrage gilt: Versicherungen leisten nur, wenn Kunden nachweisen können, was sich im Schließfach befunden hat. Die Arag-Experten raten daher dringend, Inventarlisten anzufertigen, Fotos zu machen und Kaufbelege aufzubewahren – insbesondere bei Erbstücken. Bargeld ist zwar grundsätzlich erlaubt, im Schadenfall aber problematisch, da sich die genaue Summe kaum belegen lässt. Von größeren Bargeldbeträgen im Schließfach wird deshalb abgeraten.

Zusatzkosten: die Schließfachversicherung

Reicht der Versicherungsschutz der Bank nicht aus, ist eine zusätzliche Schließfachversicherung eine Überlegung wert. Diese deckt unter anderem Schäden durch Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elementargefahren, böswillige Beschädigung oder unbenannte Gefahren ab.

Ein Beispiel: Bei zehn Feinunzen Gold im Gesamtwert von 33.500 Euro ergibt sich laut Online-Rechner einer bekannten Versicherung ein jährlicher Beitrag von 55,83 Euro. Zusammen mit der Schließfachmiete schlagen Bankschließfach und Zusatzversicherung mit etwas mehr als 110 Euro pro Jahr zu Buche. Dafür lässt es sich zwar ruhiger schlafen – der Fall Gelsenkirchen zeigt aber, dass selbst diese Lösung nicht völlig risikolos ist.

Gold-ETCs: Gold besitzen ohne Lagerproblem

Wer Kosten, Organisationsaufwand und Restrisiken der physischen Lagerung vermeiden möchte, kann einen anderen Weg gehen. Gold-ETCs bieten eine wesentlich einfachere, bequemere und vielleicht sogar noch sicherere Lösung – vorausgesetzt, sie verfügen über eine physische Hinterlegung und eine Auslieferungsoption.

Oder anders ausgedrückt: Es ist nicht nötig, ein teures Bankschließfach anzumieten oder den Goldschatz im Keller zu hüten. „Indexprodukte mit physischer Hinterlegung und Auslieferungsanspruch, sogenannte ETCs, bieten Steuervorteile. Wer sie über ein Jahr hält, verkauft steuerfrei“, erklärt Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban & Kollegen GmbH Vermögensmanagement in Altötting.