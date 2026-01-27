Gold jenseits aller Rekorde: Was Privatanleger jetzt wissen müssen

Nicht nur Gold, auch Silber ist auf Rekordjagd

Gleichzeitig erfährt Silber ebenfalls Rückenwind: Auch der Silberpreis hat jüngst die 100-Dollar-Marke pro Feinunze überschritten, ein Niveau, das seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde. Das macht Silber für viele Anleger wieder interessant – nicht nur als Krisenmetall, sondern auch wegen seiner industriellen Bedeutung. Silber ist damit in US-Dollar in einem Jahr um mehr als 250 Prozent gestiegen. Bei Gold sind es immerhin über 80 Prozent.

Warum Gold jetzt so gefragt ist

Die Gründe für diesen Höhenflug sind vielfältig. Geopolitische Spannungen, wachsende Staatsverschuldung, politische Eingriffe in Zentralbankpolitik und die Aussicht auf weiterhin niedrige Zinsen treiben Investoren in Gold als „sicheren Hafen“. Zudem haben große Notenbanken weltweit in den vergangenen Jahren ihre Goldbestände massiv aufgestockt, was den Preis weiter befeuert.

„Investments in Gold haben sich von einer rein taktischen Krisenabsicherung zu einer strategischen Kern-Assetklasse in modernen Portfolios entwickelt. Dieser Wandlung wird durch regulatorische Aufwertungen, veränderte Zentralbankstrategien und eine neue Rolle in der Diversifikation getrieben“, bestätigt Dierk Schaffer, Geschäftsführer der Boerse Stuttgart Commodities. Die anhaltenden globalen Krisen würden die Nachfrage zusätzlich verstärken.

Was das für dich als Privatanleger bedeutet

Viele fragen sich jetzt: Ist es zu spät für einen Einstieg? Und: Wie viel Gold sollte ich halten? Eines vorweg: Die Rekordstände allein sind kein Grund zur Panik –, aber sie sind ein Signal, dass Anleger Gold zunehmend als langfristige Strategie sehen. Solltest du Gold als Teil deiner Vermögensstruktur nutzen wollen, ist es wichtig, deine Gesamtallokation im Blick zu behalten und nicht nur kurzfristigen Preisbewegungen hinterherzujagen.

Silber bleibt dabei ein sinnvoller Zusatz – vor allem wenn du von der Kombination aus Absicherung und industrieller Nachfrage profitieren willst. Allerdings ist Silber volatiler als Gold und gehört daher tendenziell eher in einen ausgewogenen Risikokorb.

Steuerfreie Chancen mit Gold-ETCs

Gold daheim lagern ist gefährlich. Auch das Bankschließfach ist nicht komplett sicher, wie jüngste der große Bankraub in Gelsenkirchen zeigte. Dann stellt sich die Haftungsfrage. Grundsätzlich gilt laut Experten der Arag-Versicherung: „Verletzt das Geldinstitut seine Obhuts- oder Aufklärungspflichten oder sorgt es nicht für eine ausreichende Sicherung, haftet es für den entstandenen Schaden. In diesem Fall greift in der Regel die Versicherung der Bank oder des Anbieters. Entscheidend ist jedoch die Höhe der Deckungssumme. Wer besonders hohe Werte lagert, sollte prüfen, ob eine Zusatzversicherung notwendig ist oder ob die Hausratversicherung den Inhalt des Schließfachs einschließt.“

Wie solltest du also vorgehen? Es gibt eine sichere und steuerlich attraktive Möglichkeit, an der Goldentwicklung teilzuhaben: Gold-ETCs (Exchange Traded Commodities). Diese Produkte bilden aber physisches Gold ab. In Deutschland ist die Gewinnrealisierung aus solchen Gold-ETCs nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das Gold muss vom Anbieter physisch hinterlegt werden und es muss die Möglichkeit einer Auslieferung bestehen. Dadurch kannst du von steigenden Edelmetallpreisen profitieren, ohne dich um physische Lagerung, Versicherung oder komplizierte Steuerregeln kümmern zu müssen.

Gold-ETCs kommen gut an

Die Nachfrage nach solchen Produkten steigt: „Die Anlagen in unseren Goldprodukten sind im Vergleich zum Vorjahr um 150 Prozent gestiegen“, so Schaffer, dessen Haus Euwax Gold betreibt. EUWAX Gold II (WKN: EWG2LD) und EUWAX Gold Core (WKN: EWG4CR) sind mit einer physischen Auslieferoption ausgestattet, so dass ein Verkauf nach einem Jahr steuerfrei ist. Das zweite Produkt ist noch relativ jung und ist aufgrund des engen Spreads gerade für kurzfristig orientierte Anleger attraktiv.