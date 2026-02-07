Gold schwächelt, Bitcoin fällt: Was du jetzt wirklich tun solltest

Warum Gold gerade jetzt gefragt bleibt

Das Edelmetall profitiert derzeit von mehreren Faktoren gleichzeitig. „Gold profitiert derzeit von einer seltenen Kombination aus politischer Unsicherheit, struktureller Nachfrage und geldpolitischen Fragezeichen“, sagt Beil. Diese Gemengelage habe den Preis nicht nur gestützt, sondern auf ein neues Bewertungsniveau gehoben. Selbst politische Impulse wie die jüngste Personaldebatte um die US-Notenbank führten laut Sutor Bank lediglich zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen. „Doch dies wird nur eine kurze Gewinnmitnahme sein, denn die Risiken und Unsicherheiten bleiben“, meint Beil.

Eine tragende Rolle spielen dabei die Notenbanken. Sie kaufen Gold gezielt zur Diversifizierung ihrer Währungsreserven. Diese Nachfrage wirkt langfristig stabilisierend, auch wenn sie kurzfristig schwanken kann. Sollte sie temporär nachlassen, sieht die Sutor Bank andere Käufer bereitstehen. „Mittelfristig und langfristig ist jedoch davon auszugehen, dass andere Käufergruppen – etwa aus Asien oder aus dem privaten Vermögensaufbau – bei den jetzt sehr attraktiveren Preisen einspringen“, erklärt Beil.

Bitcoin fällt – und zeigt Parallelen zu Gold

Parallel zur Goldkorrektur steht auch Bitcoin unter Druck, wobei das schon länger zu beobachten ist. „Der Markt befindet sich klar im Risk-off-Modus, wovon auch Bitcoin nicht verschont bleibt“, sagt Johanna Belitz, Head of Nordics beim Krypto-Emittenten Valour.

Bemerkenswert ist dabei die enge zeitliche Korrelation zwischen dem Edelmetall und Bitcoin. „Die These, dass Kapital aus Gold in Bitcoin umgeschichtet wird, hat sich bislang nicht bestätigt“, so Belitz. Stattdessen zeigt sich ein anderes Muster: „In Phasen knapper Liquidität wird zwischen Assets nicht großartig unterschieden, verkauft wird alles, was schnell liquidierbar ist.“ Ähnlich sieht das auch Maximilian Wienke, Marktanalyst bei eToro: „Aktuell dominiert das Verhalten eines Liquiditäts- und Risk-Assets, nicht das eines stabilen Safe Havens. “

Raus aus Hebelpositionen

Verstärkt wird das noch durch das erneute Auflösen von Hebelpositionen. „Das Unterschreiten psychologisch relevanter Kursmarken hat also eine klassische Liquidationskaskade ausgelöst, die mehr als 420.000 Trader zur Schließung ihrer Positionen zwang und den Verkaufsdruck deutlich eskalieren ließ“, sagt Adrian Fritz, Chef-Investment Stratege bei 21Shares. Der Abverkauf sei primär ein Derivate-getriebenes Ereignis gewesen. „Vor allem hoch gehebelte Perpetual Futures (gehebelte Positionen ohne Ablaufdatum) wirkten als Beschleuniger, da Liquidationen unabhängig von Marktmeinung oder Fundamentaldaten ausgelöst werden“, so Fritz.

Für dich bedeutet das: Kurzfristige Kursbewegungen sagen aktuell wenig über den langfristigen Wert einzelner Anlageklassen aus.

Wie du jetzt Gold und Bitcoin behandeln solltest

Sowohl bei Gold als auch bei Bitcoin ist der aktuelle Rückgang möglicherweise weniger ein Signal für ein strukturelles Problem, sondern Ausdruck eines angespannten makroökonomischen Umfelds. Bei Bitcoin sei der Abverkauf laut Valour nicht kryptospezifisch, sondern vor allem durch globale Liquiditätsengpässe und geopolitische Unsicherheiten getrieben. Historisch waren solche Phasen oft von begrenzter Dauer. Daneben gibt es potenziell weitere Hoffnungsschimmer. „Sinkende Inflation, lockerere Finanzierungsbedingungen und Zinssenkungen könnten jedoch eine gute Basis schaffen“, so Wienke.

Gold bleibt aus Sicht der Sutor Bank ein strategischer Baustein im Vermögensaufbau. Nicht als kurzfristige Spekulation, sondern als langfristiger Stabilitätsanker. Entsprechend hält die Bank an ihrem Preisziel fest. „Unser im Sommer 2025 formuliertes Ziel von 6.500 US-Dollar je Feinunze halten wir weiterhin für realistisch“, sagt Beil.

Für dich als Privatanleger heißt das: Volatilität gehört aktuell dazu – entscheidend ist, ob ein Investment langfristig in deine Vermögensstrategie passt. Gold und Bitcoin reagieren zwar kurzfristig ähnlich auf Liquiditätsstress, erfüllen aber unterschiedliche Rollen. Gerade diese Unterscheidung wird in bewegten Marktphasen besonders wichtig.

Ein neues Produkt auf Bitcoin und Gold

Seit Kurzem kannst du mit einem weiteren ETP sowohl auf Bitcoin und Gold in einem Produkt setzen. Möglich macht das der Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (WKN: A4AKW3). Der zugrundeliegende Index verteilt das verwaltete Vermögen dynamisch und regelbasiert zwischen Bitcoin und Gold. „Der Bitcoin & Gold Index wurde entwickelt, um Anlegern ein dynamisches Engagement in zwei knappen, sich ergänzenden Vermögenswerten zu bieten, die zur Diversifizierung des Portfolios beitragen können: Bitcoin und Gold. Die Notierung an Xetra erweitert die Palette der Handelsplätze, an denen BTCG ETP verfügbar ist“, sagt Daniele Bernardi, Geschäftsführer von Diaman Partners, dem Indexbetreiber hinter dem ETF.

Übrigens: Ein vergleichbares Produkt gibt es schon länger von 21Shares. Das stellen wir dir hier vor: