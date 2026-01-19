Warum Dax-Jahresprognosen auch 2026 wieder scheitern werden

Die Bankhäuser „müssen“ eine Jahresprognose zu Dax & Co abgeben

„Das liegt weniger am Erkenntnisinteresse als an der Marktdynamik. Für Research-Abteilungen gilt: Bei allgemeinen Vorhersagen muss der Anlageexperte dabei sein. Andernfalls könnte das Publikum denken, die Zukunft sei ihm egal“, so Fischer. Und zugegeben: Wir haben auch Experten zu deren Ausblick für 2026 befragt – sei es auf unserem Youtube-Kanal, im Heft (hier geht’s zum Shop) oder auf der Website. Das setzt natürlich Investmenthäuser in gewisser Weise unter Druck, wollen sie nicht irrelevant erscheinen.

Oft stellt man bei den Prognosen fest: Ist eine Richtung eingeschlagen, positionieren sich die meisten eng darum. Das sehen wir auch diesmal wieder. „Trotz allgemein beklagter „Unsicherheit“ herrscht bemerkenswerter Konsens: rund 2,5 Prozent globales Wachstum, „solide“ Aussichten für US- und Schwellenmärkte, moderate Lockerung der Geldpolitik. Europa profitiert von Staatsausgaben für Rüstung und Infrastruktur, während KI und Produktivitätsfantasien als Storyline durch die Reports geistern. Risiken? Natürlich geopolitisch und fiskalisch, aber weitgehend eingepreist. Nur bei KI ist die Luft dünn geworden“, so Fischer.

Ähnliche Prognosen

Wer eng an der Durchschnittsmeinung liegt, riskiert nicht, am Ende des Jahres als einer der wenigen komplett danebengelegen zu haben. Daneben verbergen sich aber auch handwerkliche Gründe dahinter. Sämtliche Analysehäuser stützen sich auf ähnliche Modelle, Annahmen und Datensätze. „Hinzu kommt der Hang zur Extrapolation – man verlängert den Trend des vergangenen Jahres und nennt das Zukunft. Strukturelle Brüche, politische Schocks oder technologische Sprünge bleiben oft außen vor. Und weil niemand zu stark vom Konsens abweichen will, schauen sich alle Prognostiker gegenseitig über die Schulter. Ein Paradebeispiel für Herdenverhalten“, berichtet Fischer aus seiner Erfahrung.