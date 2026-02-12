Die Dividenden-Saison 2026 ist eröffnet: Das Zahlen dir die Dax-Spitzenreiter

Die Dax-Dividenden-Stars 2026

Mit einigen Dax-Werten sind in den kommenden Monaten rund fünf Prozent an Ausschüttungen drin. Nach einer Auswertung von „Das Investment“ winken bei BASF und Vonovia 5,1 Prozent Dividendenrendite. Hannover Rück kratzt an der Fünf-Prozent-Marke. Aber auch die Autobauer Porsche, BMW und Daimler dürften nach Prognosen weit mehr als vier Prozent zahlen. Echte Dividendenklassiker sind ebenso die Versicherer Allianz und Münchner Rück. Aber du siehst bereits anhand dieser wenigen Beispiele: Wenn du nur nach hohen Ausschüttungen jagst, konzentriert sich dein Vermögen auf wenige Branchen. Es gibt übrigens auch eigene Dax-ETFs mit Fokus auf Ausschüttungen. Erfahre an dieser Stelle also mehr über das Investieren in Div-Dax-ETFs.

Ausschüttungstitel können deinem Depot Stabilität geben

Laut Dividendenstudie von Allianz GI können Dividenden ein Portfolio auf ein stabileres Fundament stellen. „Dividendenstrategien bedeuten eine zweifache Glättung der Portfolioschwankungen: zum einen durch ihren hohen Anteil an der Gesamtrendite, zum anderen durch die geringere Volatilität gegenüber dem breiten Markt“, sagt Hans-Jörg Naumer, Director Global Capital Markets & Thematic Research bei Allianz GI. Verhaltensökonomisch betrachtet hilft dies, die Verlustaversion bei der Kapitalanlage zu überwinden. Oder anders formuliert: Du gehst Risiken ein, bekommst aber dafür regelmäßig direkt etwas auf dein Konto gutgeschrieben – wie eine Art Entschädigung, um dir das Dabeibleiben zu versüßen.

Tipp: Nutze die ETF-Suche, um den für dich passenden Dividenden-ETF zu finden.

Setze bei einer Dividenden-Strategie besser auf ETFs

Mit einzelnen Dividendentiteln kannst du dich aber schnell verzetteln. Einerseits besteht die Gefahr, sich von Emotionen leiten zu lassen oder völlig einseitig auf wenige Branchen zu setzen. Solltest du dich jetzt ertappt fühlen, nutze gleich den extraETF Portfolio Tracker und erfahre sofort, ob bei deinem Depot diese Gefahr besteht. Wer das Thema Dividende sinnvoll angeht, ist klar im Vorteil. Denn klar ist: „Viele Anleger schätzen Dividenden als Möglichkeit, durch regelmäßige Erträge ein passives Einkommen zu erzielen“, sagt Martijn Rozemuller, Geschäftsführer von Vaneck Europa. Wenn du beispielsweise breit auf Unternehmen setzen möchtest, die schon seit mindestens 25 Jahren verlässlich ihre Dividende erhöht haben, solltest du dir die Dividenden-Aristokraten einmal ansehen.

Tipp: Im Frühjahr planen wir, einen DeepDive zu Dividenden zu veröffentlichen. Nutze solange unseren Wissensbeitrag über das Investieren in globale Dividenden-ETFs.

Der extraETF Portfolio Tracker hilft, deine Ausschüttungen zu überwachen

Wo sind Ausschüttungen zu erwarten? Wann bekomme ich meine Dividenden? Wie viel habe ich bekommen? Wie hat sich mein Branchenmix durch Dividendentitel verändert? Fragen über Fragen – der extraETF Portfolio Tracker liefert dir die Antworten.