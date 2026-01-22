Dax im Wendepunkt-Jahr: Fiskalwende, EZB und die Chance auf 26.000 Punkte

Der Dax verlässt die Stagnation: Fiskalwende, EZB-Spielraum und geknackte 25.000 Punkte nähren die Hoffnung auf eine nachhaltige Neubewertung.

Die Lage der Wirtschaft Deutschlands hellt sich leicht auf. „Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent gewachsen. Nach zwei Jahren schrumpfender wirtschaftlicher Leistung ist das eine erfreuliche Entwicklung. Auch im vierten Quartal ist die Wirtschaft um rund 0,2 Prozent gewachsen“, sagt Martin Moryson, Globaler Leiter Economics der DWS. Oder wie Violeta Todorova, Senior Research Analystin bei Leverage Shares & Income Shares, es auf den Punkt bringt: „Für Europas größte Volkswirtschaft markiert 2026 weniger eine Renaissance als vielmehr einen potenziellen Wendepunkt sowie eine Phase der Neubewertung.“

Aussichten der Wirtschaft lassen Dax-Anleger hoffen

2023 und 2024 waren für die deutsche Wirtschaft harte Jahre: Rezession, schwache Industrieauslastung, hohe Energiekosten und zunehmender Wettbewerbsdruck aus China. Auch 2025 kam kaum Schwung auf. Doch unter der Oberfläche hat sich etwas verändert. Fiskalpolitik und Geldpolitik drehen gleichzeitig in eine unterstützende Richtung. Zwar gingen die Investitionen in Deutschland im Vorjahr zurück. „Für das laufende Jahr gibt es jedoch auch erste Hoffnungsschimmer. Zum einen dürften die staatlichen Investitionen insbesondere in Rüstungsgüter im laufenden Jahr kräftig zulegen, zum anderen gibt es Anzeichen, dass sich die Erholung im Bau fortsetzen sollte. Dieser schloss das vergangene Jahr zwar noch negativ ab, aber der staatliche Tiefbau und der private Wohnungsbau sollte dieses Jahr zulegen“, meint Moryson.

Für die Börse ist das entscheidend. Denn Aktienmärkte reagieren nicht auf das absolute Wachstum, sondern auf die Richtung. Oder anders gesagt: Wenn jahrelang Stillstand herrschte, reicht schon moderate Dynamik, um Kurse zu bewegen.