Geldanlage mit ETFs – warum sie gar nicht so langweilig ist

Zugegeben – so groß wie beim Lottospielen ist der Nervenkitzel beim Investieren in ETFs nicht. Warum die Geldanlage mit ETFs trotzdem ganz und gar nicht langweilig ist, erfährst du hier.

ETFs haben in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Sie sind schon lang kein Nischenprodukt für Finanzprofis mehr – sie sind so weit in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass selbst Influencer darüber sprechen – auch die, die keine ausgewiesenen Finanz-Influencer sind. Doch wie überall gibt es auch beim Thema ETFs die kritischen Stimmen. Elon Musk und Cathie Wood etwa haben sich erst vor wenigen Tagen auf Twitter darüber ausgelassen, dass die ETF-Branche „zu weit“ gegangen sei. Musk wünscht sich eine verstärkte Rückkehr zum aktiven Fondsmanagement.

Die passive Strategie des ETF-Managements kritisieren auch andere, denen dieser Ansatz schlicht zu langweilig ist. Mit einer aktiven Strategie, vielleicht sogar mit dem Daytrading, kann man doch viel mehr erreichen und außerdem macht es auch mehr Spaß. Ist das wirklich so?

Geringeres Verlustrisiko

Sofern du keine Millionen übrig hast, mit denen du nichts anzufangen weißt, möchtest du dein Verlustrisiko bei der Geldanlage vermutlich gering halten. Momentan befinden wir uns in einer schwierigen Phase – vergangene Woche ist der Kryptomarkt gecrasht, manche Experten sehen das als Vorzeichen für einen großen Crash am gesamten Finanzmarkt. Inflation, Zinswende und Krieg belasten die Börsen und strapazieren die Nerven von Anlegerinnen und Anlegern. Das Risiko, Geld zu verlieren, ist derzeit sehr real.

Ein Beispiel: Streamingriese Netflix galt bei einigen Wall Street-Analysten lange als sichere Bank und hat nun in den letzten 6 Monaten über 70 Prozent an Wert verloren. Bei anderen – insbesondere Tech-Werten – sieht es ähnlich aus. Wer sein Portfolio mit solchen Einzelwerten gestaltet hat, dürfte aktuell also sicher nicht gelangweilt sein, aber vermutlich auch nicht allzu glücklich.

Natürlich zeigen viele ETFs aktuell auch rote Zahlen – doch vergleichbar mit den Verlusten von Einzelwerten sind diese Einbußen nicht. Bleiben wir bei den Tech-Werten und schauen uns zum Vergleich einen Nasdaq-ETF an. Der iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (WKN: A0YEDL) musste in den letzten 6 Monaten ebenfalls Verluste hinnehmen – doch mit 15,67 Prozent sind sie vergleichbar gering. Und das reicht mir schon an Nervenkitzel.