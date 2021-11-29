Das sind meine 5 gewagtesten Geldanlage-Thesen für 2022

An der Börse gibt es nichts Spannenderes als den Blick in die Glaskugel. Das sind meine fünf heißen Thesen für die Geldanlage 2022.

Überlegt ihr schon, wie es 2022 weitergeht? Bei all der passiven und auch sinnvollen Geldanlage in Form von breit gestreuten ETFs, juckt es doch schon hier und da im Finger, einen verheißungsvollen Kauf an der Börse zu tätigen. Gehen wir nun meine fünf steilen Thesen für das anstehende Börsenjahr durch.

Dax erklimmt Allzeithoch

Beginnen wir mit dem liebsten Kind des deutschen Anlegers, dem Dax. Ich traue ihm – trotz Corona – ein neues Allzeithoch zu. Sein „Impfschutz“ sollte stark genug sein, zumal ein weiterer harter Lockdown derzeit nicht in Sicht ist. Dennoch wird Corona die Kapitalmärkte sicher weiter immer mal wieder treffen. So richtig viele Alternativen gibt es jedoch durch die von der Europäischen Zentralbank (EZB) verhängte Zins-Dürre ohnehin nicht. Benjardin Gärtner, Leiter Porfoliomanagement Aktien bei Union Investment, traut dem deutschen Leitindex sogar den Durchmarsch bis auf 20.000 Punkte zu – das wäre ein neues Allzeithoch. Ein echter Klassiker im Bereich deutscher Aktien ist der iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) (DE) (WKN: 593393). Noch wesentlich breiter ist jedoch der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (WKN: A2JF6S) mit seinen rund 155 Werten aus der ganzen Dax-Familie.