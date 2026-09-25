Frühstartrente im Bundestag: Breite Zustimmung, aber Kritik an der Ausgestaltung

Breite Zustimmung im Bundestag, Kritik von der Linken: Die Frühstartrente ist auf dem Weg. Was Eltern jetzt wissen müssen.

Die Frühstartrente hat die nächste Hürde genommen: Der Bundestag hat am Freitag, 25. September 2026, in erster Lesung den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung einer Frühstartrente (21/7864) beraten. Beschlossen ist das Gesetz damit noch nicht. Doch unter den Parteien wird die Frühstartrente grundsätzlich positiv gesehen, mit Ausnahme der Linkspartei. Generell betonten Vertreter der Bundesregierung damit auch die finanzielle Bildung für junge Menschen stärken zu wollen. An dieser Stelle sei auf unseren Wissensbereich hingewiesen – unser Beitrag für die Finanzbildung in Deutschland.

Die Eckpunkte der Frühstartrente

Das Bundeskabinett hatte den Entwurf am 12. August 2026 beschlossen. Das Prinzip: Für jedes Kind, das sechs Jahre alt wird, zahlt der Bund bis zum 18. Lebensjahr 10 Euro pro Monat in ein individuelles, kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot, das die Eltern bei einem privaten Anbieter ihrer Wahl eröffnen können.

Frühstartrente: Die Eckpfeiler

Eckpunkt Regelung Staatliche Förderung 10 Euro pro Monat Maximale staatliche Einzahlung 1.440 Euro Förderbeginn ab Vollendung des 6. Lebensjahres Förderende grundsätzlich mit Vollendung des 18. Lebensjahres Erster geförderter Jahrgang Geburtsjahrgang 2020 Voraussetzung erster Wohnsitz des Kindes in Deutschland Individuelle Anlage über einen zertifizierten Standarddepot-Vertrag Ohne eigenes Depot kollektive Anlage der Förderung durch die Bundesbank Private Einzahlungen zusätzlich bis 6.840 Euro pro Jahr möglich Kostenobergrenze Effektivkostendeckel von 1 % für Standarddepot-Verträge Steuern Erträge während der Ansparphase steuerfrei Auszahlung grundsätzlich nicht vor Vollendung des 65. Lebensjahres Quelle: extraETF Research 9/2026

Die Förderung startet voraussichtlich rückwirkend zum 1. Januar 2026. Ab 2027 soll jeweils der Jahrgang der dann Sechsjährigen hinzukommen. Einen gesonderten Antrag auf die staatliche Förderung braucht es nach den Plänen der Bundesregierung nicht. Ab Volljährigkeit geht das Depot in die steuerlich geförderte private Altersvorsorge über. Wie Förderung, Anlage und Auszahlung im Detail funktionieren, erklären wir Schritt für Schritt in unserem Wissensbeitrag zur Frühstartrente.