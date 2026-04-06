Flugchaos im Nahen Osten: Warum Europas Airlines zu den Gewinnern zählen

Der Nahost-Konflikt wirbelt den Luftverkehr durcheinander – und verschafft europäischen Airlines Rückenwind. Anleger sollten genauer hinschauen.

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten bringen den internationalen Flugverkehr aus dem Gleichgewicht. Was zunächst wie ein weiterer Belastungsfaktor für die Branche wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Chance – zumindest für europäische Fluggesellschaften.

Über Jahre hinweg dominierten Golf-Airlines wie Emirates, Qatar Airways oder Etihad den Verkehr zwischen Europa und Asien. Ihre Drehkreuze waren zentrale Knotenpunkte des globalen Luftverkehrs. Genau dieses Modell gerät nun ins Wanken. Gesperrte Lufträume, Sicherheitsbedenken und operative Einschränkungen sorgen dafür, dass wichtige Verbindungen wegfallen oder unattraktiver werden.

Das Resultat ist eine Neuverteilung der Verkehrsströme – und Europa rückt wieder stärker in den Fokus.

Airlines-Direktverbindungen als Wettbewerbsvorteil

Europäische Airlines profitieren vor allem von einem strukturellen Vorteil: Sie können viele wichtige Strecken direkt bedienen. Während Umsteigeverbindungen über den Golf aktuell an Attraktivität verlieren, gewinnen Nonstop-Flüge an Bedeutung.

Insbesondere Anbieter Gesellschaften wie Lufthansa (WKN: 823212), die derzeit ihr 100-jähriges Jubiläum feiert oder IAG (WKN: A1H6AJ), wozu British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling gehören, verzeichnen eine steigende Nachfrage auf Asien-Routen. Diese Entwicklung könnte über den kurzfristigen Effekt hinausreichen. Denn wenn sich das Reiseverhalten nachhaltig verändert, könnten europäische Airlines verlorene Marktanteile dauerhaft zurückgewinnen.

Steigende Preise als Nebenwirkung

Die Verschiebungen im Markt haben allerdings auch Konsequenzen für Verbraucher. Ein knapperes Angebot bei gleichzeitig hoher Nachfrage treibt die Preise nach oben – gerade zu Beginn der Reisesaison. Ulrike Kastens, Leitende Ökonomin bei DWS, bringt es auf den Punkt: „Mit Beginn der Reisesaison dürften zudem Flugtickets und Pauschalreisen teurer werden. Zudem könnten viele Unternehmen die Gunst der Stunde nutzen, um ihre höheren Kosten an die Verbraucher weiterzugeben.“ Das wiederum könnte die Inflation antreiben mit möglichen Folgen für dein Depot.