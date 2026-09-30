KI-Warnung als Weckruf: Warum Cybersicherheit für Anleger jetzt interessanter wird

KI: Vom Wachstumsthema zum Cybersicherheit-Thema

Derzeit wächst unter Beobachtern die Sorge, dass die Fähigkeiten Künstlicher Intelligenz (KI) schneller zunehmen als die Mechanismen zu ihrer Kontrolle. Für Anleger ist dabei nach Ansicht Reichels nicht entscheidend, ob die drastischsten Warnungen eintreffen – sondern ob sich dadurch die Erwartungen an Wachstum, Gewinne und Kapitalrenditen verändern. Diskussionen über Haftung, Transparenz und nationale Sicherheit erreichten zunehmend die politische Mitte, was die Wahrscheinlichkeit regulatorischer Eingriffe erhöhe. Mit dem europäischen AI Act und der seit 2026 deutlich ausgeweiteten Bafin-Aufsicht werde sichtbar, dass KI längst nicht mehr nur als Innovationsthema, sondern zunehmend auch als Regulierungs- und Risikothema betrachtet werde.

Info: Der EU AI Act ist das weltweit erste verbindliche und umfassende Gesetz der Europäischen Union zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI). Er ist am 1. August 2024 in Kraft getreten und klassifiziert KI-Anwendungen nach einem risikobasierten Ansatz.

Ein zentraler Punkt in Reichels Einschätzung: Entlang der KI-Wertschöpfungskette entstehe ein neues Marktsegment rund um AI Governance, AI Assurance, Cybersecurity und Modellüberwachung. Je stärker Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und regulatorische Konformität in den Mittelpunkt rücken, desto größer werde die wirtschaftliche Bedeutung dieser Bereiche. Wichtig dabei: Das ist eine Markteinschätzung des ODDO-BHF-CIO, keine gesicherte Prognose – wie sich Regulierung und Monetarisierung tatsächlich auf die Kurse auswirken, bleibt offen.

Was das für Privatanleger bedeutet

Genau hier setzt eine naheliegende Anlageidee an: Wer nicht auf einzelne KI-Modelle oder Chiphersteller wetten will, sondern auf die Infrastruktur, die den gesamten digitalen Raum überhaupt erst absichert, findet in Cyber-Security-Aktien ein Segment, das von wachsendem regulatorischem Druck eher profitiert als leidet. Mehr Vorschriften bedeuten in der Regel mehr Nachfrage nach Sicherheitslösungen, Verschlüsselung und Netzwerküberwachung – unabhängig davon, wie schnell die KI-Entwicklung selbst voranschreitet.

Für dein Portfolio muss das kein Fundament-Wechsel sein: Ein Themen-ETF wie ein Cyber-Security-ETF eignet sich eher als gezielte Beimischung neben einem breit gestreuten Kern. Wie du eine solche Aufteilung sinnvoll strukturierst, erklärt unser Beitrag zur Core-Satellite-Strategie – dort erfährst du, wie viel Gewicht ein Satellit wie Cyber Security im Verhältnis zu deinem Core-Investment typischerweise haben sollte.

Tipp: Themen-ETFs solltest du lediglich als Beimischung betrachten. Im Zentrum sollte immer globale Streuung stehen. Schau dir deshalb gleich unseren DeepDive zu Welt-ETFs an.

Einen guten Überblick über das Segment bietet unser Ratgeber zu Cyber-Security-ETFs. Dort erfährst du, worauf es bei der Auswahl ankommt, welche Chancen und Risiken das Thema mitbringt und wie sich die verfügbaren Produkte unterscheiden. Insgesamt zwölf ETFs decken den Sektor mit einer Spanne von 0,35 Prozent bis 0,72 Prozent Gesamtkostenquote ab, das verwaltete Vermögen im Segment liegt bei rund 7,83 Milliarden Euro.

Cybersicherheit-ETF im Fokus

Einer der bekanntesten Vertreter des Segments ist der L&G Cyber Security UCITS ETF (Acc) (WKN: A14WU5). Er bildet den NASDAQ ISE Cyber Security UCITS NR USD Index physisch nach und hält aktuell 30 Aktienpositionen bei einer Gesamtkostenquote von 0,69 Prozent. Der Fonds wurde 2015 aufgelegt und thesauriert seine Erträge. Zu den größten Positionen zählen Cloudflare (WKN: A2PQMN), CrowdStrike (WKN: A2PK2R), Fortinet (WKN: A0YEFE), Palo Alto Networks (WKN: A1JZ0Q) und Broadcom (WKN: A2JG9Z).

Kennzahl Angabe ISIN / WKN IE00BYPLS672 / A14WU5 Index NASDAQ ISE Cyber Security UCITS NR USD Indexabbildung Physisch (vollständig) Ertragsverwendung Thesaurierend Gesamtkostenquote (TER) 0,69 Prozent p. a. Fondsauflage 23.09.2015 Anzahl Positionen 30 Anteil Top 10 ca. 63 Prozent Quelle: extraETF.com

Der L&G Cyber Security UCITS ETF im Überblick