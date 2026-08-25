KI übernimmt dein Depot: Scalable Capital öffnet als erste Bank Europas die Tür für ChatGPT, Claude & Co.

Agentic Investing: Das ist bei der neuen KI-Anbindung möglich

Ab sofort können Scalable-Capital-Kunden ihr Konto im Kundenbereich unter Profil > Sicherheit mit einem KI-Assistenten ihrer Wahl verknüpfen – kompatibel sind unter anderem ChatGPT von OpenAI, Claude von Anthropic und Grok von SpaceXAI. Möglich macht das eine neue Schnittstelle, die Scalable Capital sowohl als CLI-Anwendung für lokal betriebene KI-Modelle als auch als MCP-Server anbietet. MCP (Model Context Protocol) ist ein ursprünglich von Anthropic entwickelter Standard, der sich inzwischen als gängige Verbindung zwischen KI-Assistenten und externen Diensten etabliert hat.

Schon zum Start deckt die Anbindung praktisch das komplette Tagesgeschäft ab: Trades platzieren, Sparpläne einrichten oder ändern, Watchlists pflegen, Preisalarme setzen sowie der Zugriff auf Wertpapiersuche, News, Echtzeitkurse und historische Kursdaten. Auch tiefere Analysefunktionen aus Scalable Insights – etwa Diversifikations-Checks, Szenario-Analysen oder Risikobewertungen – lassen sich künftig direkt per Prompt abrufen.

Konkret könnte das im Alltag so aussehen: ein täglicher, auf das eigene Depot zugeschnittener News-Briefing-Auftrag, der automatische Abgleich des eigenen Portfolios mit einem Musterportfolio, eine Sparratenberechnung samt passendem Sparplanauftrag – oder schlicht die Anpassung eines Limits für eine bestehende Order, alles in natürlicher Sprache formuliert.

„Agentic Investing ist der größte technologische Sprung in der Finanztechnologie seit dem Internet-Banking“, sagt Erik Podzuweit, Gründer und Co-CEO von Scalable Capital. „Mit der Öffnung unserer Plattform setzen wir den Standard für die Interaktion zwischen Mensch, KI und Kapitalmarkt.“

Sicherheit: Wer am Ende die Kontrolle hat

Trotz der neuen Freiheit bleibt die Kontrolle beim Kunden: Bestehende Konto- und Rollenberechtigungen gelten unverändert weiter, vor der Aktivierung und danach in wiederkehrenden Abständen ist eine Anmeldung mit Zwei-Faktor-Authentifizierung nötig, und die Funktion lässt sich jederzeit wieder deaktivieren. Wichtig für Anleger: Vor jeder Wertpapiertransaktion müssen wie gewohnt Kosteninformationen und Basisinformationsblätter bestätigt werden, Zahlungen laufen weiterhin ausschließlich über Web oder App. Scalable Capital betont zudem ausdrücklich, dass die angebundenen KI-Anwendungen unabhängig agieren und von der KI erzeugte Antworten oder Trades keine Anlageberatung darstellen, sondern in eigener Verantwortung der Anleger erfolgen.

Für Scalable Capital ist der Schritt die konsequente Fortsetzung seiner KI-Strategie: Bereits seit August 2025 bietet der Neobroker mit „Insights“ einen KI-Chatbot direkt in der App, der Finanzfragen beantwortet und Echtzeit-Analysen liefert.

Ein Muster: Scalable Capital prescht gern vor

Der Vorstoß bei Agentic Investing reiht sich in eine ganze Serie von Ankündigungen ein, mit denen sich Scalable Capital zuletzt als Innovationstreiber positioniert hat. Erst kürzlich kündigte Firmenchef Podzuweit ein praktisch gebührenfreies Altersvorsorgedepot an – mit 0 Euro für Depotführung, Sparpläne sowie Ein- und Auszahlungen und laufenden ETF-Kosten von maximal 0,15 Prozent, die im Startjahr sogar auf null gesenkt werden sollen. Als erster Anbieter setzte Scalable Capital damit noch vor dem Start des Altersvorsorgedepots 2027 einen Preisanker, an dem sich die Konkurrenz messen lassen muss. Spiele es durch und nutze gleich den Altersvorsorgedepot-Rechner.

Tipp: Weitere attraktive Anbieter dürften sich in den kommenden Wochen aus der Deckung wagen. Informiere dich jetzt schon: Alles über das Altersvorsorgedepot.

Auch bei der Produktpalette zeigt sich Scalable Capital experimentierfreudig: Erst Anfang August brachte der Neobroker mit dem Scalable MSCI AC World Leveraged Daily Swap Xtrackers UCITS ETF (WKN: DBX2SC) den ersten zweifach gehebelten ETF auf den MSCI ACWI in Europa an den Markt – in der Community schnell als „Scalumbo“ getauft, in Anlehnung an den bekannten „Heiligen Amumbo“ auf den MSCI USA. Anders als dieser deckt der neue ETF mit rund 2.460 Unternehmen aus 47 Industrie- und Schwellenländern die ganze Welt ab und richtet sich vor allem an erfahrene, aktive Anleger. Hier der neue ETF im Überblick: