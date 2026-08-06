„Heiliger Amumbo“ 2.0? Scalable Capital startet gehebelten Welt-ETF für Trader

Jetzt auch mit Hebel auf einen MSCI ACWI Welt-ETF

Der entscheidende Unterschied: Während der „Heilige Amumbo“ ausschließlich auf den US-Aktienmarkt setzt, investiert der neue Scalable-ETF, der in Zusammenarbeit mit Xtrackers entstand, weltweit. Er bildet den MSCI ACWI Leveraged 2X Select Index Daily nach und bietet damit ein zweifach gehebeltes Engagement in rund 2.460 Unternehmen aus 47 Industrie- und Schwellenländern.

Erster gehebelter MSCI ACWI ETF in Europa

Nach Angaben von Scalable Capital handelt es sich um den ersten und bislang einzigen zweifach gehebelten ETF auf den MSCI AC World Index in Europa. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,45 Prozent pro Jahr, was aufgrund der Komplexität des Produkts über dem liegt, was globale ETFs ansonsten aufrufen. Zum Vergleich: Der „Heilige Amumbo“ zieht laufende Kosten von 0,50 Prozent nach sich. Der gehebelte MSCI-World-ETF ist mit 0,60 Prozent noch etwas teurer.

Vergleich der 2x-Hebel-ETFs

Scalable AC World Leveraged Amundi MSCI World (2X) Amundi MSCI USA (2X) („Heiliger Amumbo“) Marktabdeckung Welt inkl. Schwellenländer (ca. 2.460 Aktien) Industrieländer weltweit (ca. 1.300 Aktien) USA Hebel 2x, täglich zurückgesetzt 2x, täglich zurückgesetzt 2x, täglich zurückgesetzt TER 0,45 % 0,60 % 0,50 % Abbildung synthetisch synthetisch synthetisch Besonderheit Erster 2x-ETF auf den MSCI ACWI in Europa Weltweite Industrieländer ohne Schwellenländer Kultstatus als „Heiliger Amumbo“, Fokus auf den US-Markt Quelle: extraETF.com

Wieso kam es zu diesem neuen Produkt?

„Es gibt einen klaren Bedarf bei aktiven und erfahrenen Anlegerinnen und Anlegern, globale Marktbewegungen gezielter zu nutzen“, sagt Jannik Klasing, Leiter des Bereichs Investment Management bei Scalable Capital. „Nach dem Erfolg unseres Welt-ETFs erweitern wir unser Angebot und bieten aktiven Investorinnen und Investoren nun die Möglichkeit, breit gestreut gehebelt zu investieren.“ Bei dem von Klasing angesprochenen Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF (WKN: DBX1SC) handelt es sich um ein Produkt, das teilweise synthetisch, teilweise physisch abbildet, was langfristig Kostenvorteile schaffen soll.

Auch Xtrackers, die ETF-Marke der DWS, sieht Potenzial. „Wir sehen eine hohe Nachfrage nach innovativen ETF-Lösungen. Mit dem zweiten gemeinsamen Produkt mit Scalable Capital bieten wir Anlegerinnen und Anlegern nun einen effizienten Zugang zu einer gehebelten Weltaktien-Strategie“, erklärt Ferat Öztürk, Leiter Digitaler Vertrieb EMEA bei Xtrackers. Der ETF wird synthetisch mittels besicherter Swaps repliziert und ist als UCITS-ETF in Luxemburg aufgelegt. Steuerlich für dich relevant: Für deutsche Anleger gilt die 30-prozentige Teilfreistellung.

Tipp: ETF-Anleger können gehebelt investieren. Alles über Hebel-ETFs.

Scalable Capital positioniert den ETF nicht ausschließlich als Trading-Instrument. Laut Anbieter eignet sich das Produkt sowohl für taktische Marktpositionierungen als auch für automatisierte Sparpläne oder als Beimischung, um den Aktienanteil eines Portfolios gezielt zu erhöhen. Allerdings richtet sich das Produkt aus unserer Sicht grundsätzlich schon eher an erfahrene Anleger.

Ein Beispiel: Wer den ungehebelten Scalable Welt-ETF und den neuen 2x-ETF jeweils zur Hälfte hält, erreicht rechnerisch ein Aktienexposure von etwa 1,5.

Chancen eines gehebelten Welt-ETFs

Der neue ETF bietet Anlegern einige Vorteile:

Weltweite Diversifikation über Industrie- und Schwellenländer

Doppeltes Marktexposure, ohne selbst einen Kredit aufnehmen zu müssen

UCITS-ETF mit Sondervermögen und ohne Nachschusspflicht

0,45 Prozent TER erscheinen für einen Hebel-ETF moderat

30 Prozent Teilfreistellung für deutsche Anleger

Gerade Anleger, die ohnehin langfristig steigende Aktienmärkte erwarten, könnten mit einem solchen Produkt ihre Markterwartung effizient umsetzen. Doch gleich zeigen wir dir die Kehrseite solcher Produkte.

Risiken werden häufig unterschätzt

Doch du solltest auch die Schattenseiten von Hebel-ETFs kennen. So attraktiv Hebelprodukte in steigenden Märkten erscheinen, so anspruchsvoll sind sie in der Praxis. Der Hebel wird täglich neu angepasst. Dadurch entwickelt sich der ETF über längere Zeiträume nicht automatisch doppelt so gut wie der zugrunde liegende Index.

Vor allem in volatilen oder seitwärts laufenden Märkten kann der sogenannte Volatility Drag dazu führen, dass die Wertentwicklung deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Der Anbieter weist selbst darauf hin, dass sich das Produkt besonders für Aufwärtstrends mit geringen Schwankungen eignet. In allen anderen Marktphasen seien regelmäßiges Monitoring und gegebenenfalls Rebalancing erforderlich.

Wie gravierend die Auswirkungen gehebelter Produkte in turbulenten Börsenphasen sein können, zeigte zuletzt ein Blick nach Südkorea. Dort verloren Anleger mit gehebelten ETFs auf Samsung und SK Hynix innerhalb kurzer Zeit Milliardenbeträge.

Tipp: MSCI sieht Südkorea als Schwellenland, FTSE als Industrienation: MSCI World vs. FTSE All-World.

Für wen eignet sich der gehebelte Welt-ETF?

Mit dem neuen Scalable MSCI AC World Leveraged Daily Swap Xtrackers UCITS ETF (WKN: DBX2SC) erhält der populäre „Heilige Amumbo“ erstmals ernsthafte Konkurrenz – allerdings mit einem anderen Konzept. Statt auf den US-Markt setzt der neue ETF auf die gesamte Welt inklusive Schwellenländer und spricht damit Anleger an, die ihr Hebelinvestment breiter diversifizieren möchten.

Trotz aller Chancen bleibt ein gehebelter ETF ein Produkt für erfahrene Investoren. Wer die Funktionsweise täglicher Hebel und die Auswirkungen von Schwankungen nicht vollständig versteht, sollte sich der Risiken bewusst sein. Langfristiger Vermögensaufbau mit Hebel kann funktionieren – er verlangt jedoch Disziplin, ein gutes Risikomanagement und die Bereitschaft, das Investment regelmäßig zu überprüfen.