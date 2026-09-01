Garantierte 3,00 Prozent: Scalable Capital greift beim Festgeld an

Das Wichtigste zum Festgeld von Scalable Capital in Kürze

Zwei Laufzeiten: Scalable Capital bietet garantierte Zinsen von 2,75 Prozent (12 Monate) beziehungsweise 3,00 Prozent (24 Monate) pro Jahr* an.

Scalable Capital bietet garantierte Zinsen von 2,75 Prozent (12 Monate) beziehungsweise 3,00 Prozent (24 Monate) pro Jahr* an. Ab 1 Euro, ohne Höchstbetrag: Die Mindestanlage ist minimal, eine Obergrenze gibt es laut Unternehmen nicht.

Die Mindestanlage ist minimal, eine Obergrenze gibt es laut Unternehmen nicht. Volldigitaler Abschluss: Das Konto lässt sich ohne Papierkram direkt in der App eröffnen, bestehende Kunden benötigen keine erneute Identifizierung.

Das Konto lässt sich ohne Papierkram direkt in der App eröffnen, bestehende Kunden benötigen keine erneute Identifizierung. Bis zu fünf Festgeldkonten können parallel geführt werden, eine optionale Wiederanlage sorgt für einen nahtlosen Zinseszinseffekt.

können parallel geführt werden, eine optionale Wiederanlage sorgt für einen nahtlosen Zinseszinseffekt. Parallel dazu hat Scalable Capital auch den Zins für sein Tagesgeldkonto auf 2,60 Prozent im Jahr* (variabel) erhöht – wie sich dieses Angebot im Neobroker-Vergleich schlägt, ordnen wir in einem separaten Beitrag ein.

Garantierte Zinsen für zwei Laufzeiten

Mit dem neuen Angebot können Sparer zwischen zwei Laufzeiten wählen: zwölf Monate zu 2,75 Prozent oder 24 Monate zu 3,00 Prozent Zinsen pro Jahr.* Der Zinssatz wird bei Vertragsabschluss fixiert und bleibt über die gesamte Laufzeit unverändert – anders als beim Tagesgeld, dessen Zins sich jederzeit an das Marktumfeld anpassen kann. Die Mindestanlage liegt bei nur 1 Euro, eine Obergrenze gibt es laut Scalable Capital nicht.

Tipp: Du willst Geld langfristig parken? Zum Festgeld-Vergleich.

Kontoführung, Zinsgutschrift und die Rücküberweisung von Kapital und Zinsen am Laufzeitende laufen laut Unternehmensangaben vollständig automatisiert und ohne zusätzliche Gebühren. Das Guthaben wird in Echtzeit vom Broker- oder Tagesgeldkonto übertragen, die Verzinsung beginnt sofort. Am Ende der Laufzeit fließen Kapital und Zinsen automatisch zurück auf das Tagesgeld- oder Brokerkonto – oder werden über eine optionale Wiederanlage direkt in ein neues Festgeld überführt, was für einen nahtlosen Zinseszinseffekt sorgt.

Scalable Capital-Gründer und Co-Geschäftsführer Erik Podzuweit begründet den Schritt mit dem Wunsch, Sparern für unterschiedliche Zeithorizonte passende Lösungen zu bieten: „Egal ob maximale Planbarkeit durch garantierte Renditen beim Festgeld oder volle Flexibilität beim Tagesgeld: Wir bieten Sparern mit unserem Zinsangebot eine attraktive und verlässliche Heimat für ihr Vermögen“, so Podzuweit.

Laufzeit Zins pro Jahr* 12 Monate 2,75 Prozent 24 Monate 3,00 Prozent Quelle: Scalable Capital, 1. September 2026. Zins garantiert über die gesamte Laufzeit, ab 1 Euro und ohne Höchstbetrag, gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Bank

Einordnung: Was das für dich als Anleger bedeutet

Festgeld eignet sich vor allem für Sparziele mit einem festen Zeithorizont, bei denen du auf das Geld während der Laufzeit verzichten kannst – etwa eine geplante Anschaffung in ein bis zwei Jahren. Der Vorteil gegenüber Tagesgeld: Der Zinssatz steht von Beginn an fest und ist unabhängig von späteren Zinssenkungen. Der Nachteil: Während der Laufzeit kommst du in der Regel nicht an dein Geld, und sinken die Zinsen am Markt nicht weiter, verpasst du potenziell steigende Konditionen bei der Konkurrenz.

Wichtig auch: Anders als bei einem breit gestreuten ETF-Portfolio trägst du bei Festgeld kein Kursrisiko, dafür entfällt auch die Chance auf Kapitalmarktrenditen über der Inflationsrate. Die gesetzliche Einlagensicherung deckt bei Festgeld in der Regel bis zu 100.000 Euro pro Anleger und Bank ab; wer über PRIME+ auf mehrere Banken verteilt, kann diesen Schutz laut Scalable Capital vervielfachen.

Bevor du dich für ein Angebot entscheidest, lohnt sich ein Blick auf die Konditionen der Konkurrenz, denn das Zinsumfeld bei Festgeld verändert sich derzeit häufig. Einen aktuellen Marktüberblick bekommst du im Festgeld-Vergleich. Wer stattdessen auf der Suche nach den besten Tagesgeldzinsen der Neobroker ist, findet eine Einordnung in unserem Beitrag „Tagesgeld-Wettrennen der Neobroker: Wer zahlt wirklich die besten Zinsen?„

Wer sein Festgeld neben einem ETF-Depot führt, kann beide Bausteine übrigens gemeinsam im Blick behalten: Mit dem extraETF Portfolio Tracker lässt sich das Vermögen über Konten und Depots hinweg an einem Ort verwalten und analysieren. Du kannst dort auch konkrete Ziele vorgeben.

Familien und Altersvorsorge im Blick

Scalable Capital positioniert das neue Festgeld auch als Baustein für die Familienfinanzplanung: Über das Scalable Kinderkonto können Eltern ein Festgeldkonto direkt im Namen ihrer Kinder eröffnen, wobei das Geld rechtlich dem Kind gehört. Das Unternehmen verweist dabei auf eine Appinio-Umfrage in seinem Auftrag, wonach über 70 Prozent der befragten Eltern für den Nachwuchs weiterhin auf klassische, sichere Sparformen wie Tages- oder Festgeld setzen. Diese Zahl stammt aus einer von Scalable Capital selbst beauftragten Erhebung und lässt sich derzeit nicht unabhängig einordnen.

Ergänzend baut Scalable Capital sein Angebot rund um die private Altersvorsorge aus: Im Rahmen der geplanten Reform sollen künftig Altersvorsorgedepots (AVD) angeboten werden – sowohl als Standarddepot als auch für Selbstentscheider, jeweils ohne Depot- oder Sparplangebühren und mit einer TER von jährlich 0,15 Prozent im Standarddepot, die im ersten Jahr entfallen soll. Mehr zu den Plänen liest du in unserem Beitrag „Kampfansage: Scalable Capital plant Altersvorsorgedepot für 0 Euro„.

Tipp: Informiere dich jetzt schon zum Ausbildungsstart: Alles über das Altersvorsorgedepot.

Festgeld als Ergänzung in deinem Vermögensmix

Mit dem neuen Festgeld erweitert Scalable Capital sein Angebot um einen planbaren, sicheren Baustein für Sparziele mit festem Zeithorizont. Für die langfristige Vermögensbildung bleibt ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio davon unberührt die renditestärkere Option – Festgeld eignet sich vor allem als Ergänzung für konkrete Sparziele, bei denen du auf Kursschwankungen verzichten möchtest. Ob die Konditionen im Marktvergleich tatsächlich vorne liegen, lässt sich am besten im Festgeld-Vergleich prüfen.