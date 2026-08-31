Neuemissionen: Drei neue ETFs, die du unbedingt kennen solltest
Vanguard brachte mit seinem neuen Welt-ETF alle Rekorde, Scalable Capital wagte sich an gehebelte Weltaktien und LAIQON setzte auf KI. Der große Überblick.
Der ETF-Markt hat in den vergangenen Wochen gleich mehrere bemerkenswerte Neuemissionen hervorgebracht: Vanguard brachte den bislang breitesten Welt-ETF auf den deutschen Markt, Scalable Capital wagte sich mit einem gehebelten Welt-ETF auf Neuland und LAIQON startete einen KI-gesteuerten Europa-ETF. Wir stellen dir die drei Neuemissionen im Überblick vor.
Neuemissionen: Vanguard startete den breitesten Welt-ETF am Markt
Mit dem Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF (WKN: ) brachte Vanguard einen ETF an den Start, der mehr als 7.000 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern hält – inklusive Small Caps – und das für nur 0,07 Prozent TER. Damit ist er breiter aufgestellt als jeder andere in Deutschland erhältliche Welt-ETF und zugleich günstiger als vergleichbare Produkte:
Welt-ETFs mit Industrie-und Schwellenländern sowie Nebenwerten
|ETF
|Index
|TER
|Aktien im ETF (ca.)
|Titel im Index (ca.)
|SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF
|MSCI ACWI IMI
|0,17 %
|4.900
|8.200
|Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF
|FTSE Global All-Cap Choice (ESG-gefiltert)
|0,24 %
|5.600
|8.300
|Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF
|FTSE Global All-Cap
|0,07 %
|7.000
|10.100
|Quellen: MSCI-Factsheet "MSCI ACWI IMI Index (USD)", Stand: 30. Juni 2026. / Vanguard-Datenblatt "Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating", Stand: 30. Juni 2026. / Vanguard-Factsheet "Vanguard FTSE Global All Cap Index Fund (Institutional Plus GBP Acc)", Stand: 31. Juli 2026 – bildet denselben Index ab wie der neue UCITS-ETF. / Angabe einer Vanguard-Sprecherin gegenüber extraETF.
Alle Details zum neuen ETF, den vollständigen Kostenvergleich mit der Konkurrenz und die Einordnung, für wen sich ein Umstieg lohnt, findest du in unserem ausführlichen Artikel: Vanguard startet extrem breiten Welt-ETF für nur 0,07 % TER.
Der Launch kam nicht aus dem Nichts: Erst wenige Wochen zuvor hatte Vanguard bereits die Gebühren seines Bestseller-Welt-ETFs, dem Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, von 0,19 auf 0,14 Prozent gesenkt. Warum dieser Schritt mehr brachte, als es auf den ersten Blick scheint, erfährst du hier: Welt-ETF: Vanguard senkt die Gebühren seines Bestseller-ETF deutlich.
Scalable Capital brachte Europas ersten 2x-Welt-ETF
Für erfahrene Anleger dürfte der Scalable MSCI AC World Leveraged Daily Swap Xtrackers UCITS ETF interessant sein: Er ist der erste zweifach gehebelte ETF auf den MSCI ACWI in Europa und wurde in der Community schnell als „Scalumbo“ gehandelt – eine Anspielung auf den beliebten „Heiligen Amumbo“, den gehebelten MSCI-USA-ETF von Amundi. Der neue Scalable-ETF investiert im Unterschied dazu weltweit inklusive Schwellenländer:
Vergleich der 2x-Hebel-ETFs
|Scalable AC World Leveraged
|Amundi MSCI World (2X)
|Amundi MSCI USA (2X) („Heiliger Amumbo“)
|Marktabdeckung
|Welt inkl. Schwellenländer (ca. 2.460 Aktien)
|Industrieländer weltweit (ca. 1.300 Aktien)
|USA
|Hebel
|2x, täglich zurückgesetzt
|2x, täglich zurückgesetzt
|2x, täglich zurückgesetzt
|TER
|0,45 %
|0,60 %
|0,50 %
|Abbildung
|synthetisch
|synthetisch
|synthetisch
|Besonderheit
|Erster 2x-ETF auf den MSCI ACWI in Europa
|Weltweite Industrieländer ohne Schwellenländer
|Kultstatus als „Heiliger Amumbo“, Fokus auf den US-Markt
|Quelle: extraETF.com
Wie der Hebel funktioniert, was die TER von 0,45 Prozent bedeutet und welche Risiken du kennen solltest, liest du in unserem Artikel: „Heiliger Amumbo“ 2.0? Scalable Capital startet gehebelten Welt-ETF für Trader.
LAIQON startete KI-gesteuerten Europa-ETF
Auch im Bereich aktiv gemanagter ETFs tat sich etwas: Mit dem LAIQON – European Equity AI Optimized Active UCITS ETF (WKN: A42FBA) brachte die LAIQON-Gruppe in Zusammenarbeit mit Amundi einen KI-gestützten Aktien-ETF auf Europa an den Start. Amundi, Europas größter Vermögensverwalter, stellt dafür seine ETF-as-a-Service-Plattform zur Verfügung, während LAIQON die hauseigene, mehrjährig erprobte KI für die Titelauswahl einbringt.
|Tipp: Dich interessieren, welche ETFs neu sind? Zu den ETF-Neuemissionen.
Als Vergleichsindex dient der MSCI Europe Screened, von dem sich der ETF mit einem angestrebten Tracking Error von zwei bis fünf Prozent pro Jahr bewusst deutlich entfernen darf. Länder-, Sektor- und Einzeltitelgewichtungen können innerhalb definierter Bandbreiten vom Index abweichen – Ziel ist eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber dem europäischen Aktienmarkt. Aus einem Anlageuniversum von rund 400 europäischen Aktien sollen die aussichtsreichsten Titel identifiziert und entsprechend stärker gewichtet werden. Zusätzlich erfüllt der ETF als Artikel-8-Fonds definierte ESG-Kriterien.
Der Next-Generation-ETF ist der erste einer geplanten Produktfamilie, mit der LAIQON perspektivisch auch weitere Investmentregionen abdecken will. Er ist seit dem 12. August auf Xetra sowie bei gettex, Tradegate und LS Exchange gelistet und über die wichtigsten deutschen Plattformen und Trading-Apps handelbar.
Einordnung: Drei Launches, drei Trends
Die drei Neuemissionen stehen für unterschiedliche, aber gleichzeitig laufende Entwicklungen am ETF-Markt. Vanguard treibt den seit Jahren anhaltenden Trend zu immer breiteren und günstigeren Welt-ETFs weiter voran – für Privatanleger, die möglichst kostengünstig den gesamten globalen Aktienmarkt inklusive Small Caps abdecken wollen, ist das eine klare Verbesserung, auch wenn ein Wechsel aus bestehenden Positionen steuerlich gut überlegt sein sollte.
Scalable Capital und Xtrackers bedienen dagegen das andere Ende des Spektrums: aktive, erfahrene Anleger, die mit Hebelprodukten gezielt globale Marktbewegungen verstärken wollen. Dass es mit dem MSCI ACWI erstmals einen 2x-Welt-ETF gibt, zeigt, dass der bislang stark auf die USA fokussierte Hebel-Markt diversifizierter wird – die grundsätzlichen Risiken von Hebelprodukten wie den Volatility Drag ändert das aber nicht.
LAIQON wiederum steht für den Versuch, aktives Management und Künstliche Intelligenz in einer kostengünstigeren ETF-Hülle zu verpacken. Ob der KI-Ansatz tatsächlich zu einer nachhaltigen Outperformance gegenüber dem europäischen Aktienmarkt führt, lässt sich naturgemäß erst nach einer gewissen Marktphase beurteilen.
Den Überblick behalten, wenn du Neuemissionen in dein Depot nimmst
Für dich als Anleger gilt in allen drei Fällen, aber auch bei der Hinzunahme anderer ETFs: Ein Blick auf dein Gesamtportfolio lohnt sich, bevor du eine neue Position aufbaust. Mit dem extraETF Portfolio Tracker siehst du sofort, wie sich eine Neuanschaffung auf die Verteilung deines Portfolios über Regionen, Branchen und Anlageklassen auswirkt.