Neuemissionen: Drei neue ETFs, die du unbedingt kennen solltest

Der ETF-Markt hat in den vergangenen Wochen gleich mehrere bemerkenswerte Neuemissionen hervorgebracht: Vanguard brachte den bislang breitesten Welt-ETF auf den deutschen Markt, Scalable Capital wagte sich mit einem gehebelten Welt-ETF auf Neuland und LAIQON startete einen KI-gesteuerten Europa-ETF. Wir stellen dir die drei Neuemissionen im Überblick vor.

Vanguard brachte mit seinem neuen Welt-ETF alle Rekorde, Scalable Capital wagte sich an gehebelte Weltaktien und LAIQON setzte auf KI. Der große Überblick.

Neuemissionen: Vanguard startete den breitesten Welt-ETF am Markt Mit dem Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF (WKN: ) brachte Vanguard einen ETF an den Start, der mehr als 7.000 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern hält – inklusive Small Caps – und das für nur 0,07 Prozent TER. Damit ist er breiter aufgestellt als jeder andere in Deutschland erhältliche Welt-ETF und zugleich günstiger als vergleichbare Produkte: Welt-ETFs mit Industrie-und Schwellenländern sowie Nebenwerten ETF Index TER Aktien im ETF (ca.) Titel im Index (ca.) SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF MSCI ACWI IMI 0,17 % 4.900 8.200 Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF FTSE Global All-Cap Choice (ESG-gefiltert) 0,24 % 5.600 8.300 Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF FTSE Global All-Cap 0,07 % 7.000 10.100 Quellen: MSCI-Factsheet "MSCI ACWI IMI Index (USD)", Stand: 30. Juni 2026. / Vanguard-Datenblatt "Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating", Stand: 30. Juni 2026. / Vanguard-Factsheet "Vanguard FTSE Global All Cap Index Fund (Institutional Plus GBP Acc)", Stand: 31. Juli 2026 – bildet denselben Index ab wie der neue UCITS-ETF. / Angabe einer Vanguard-Sprecherin gegenüber extraETF. Alle Details zum neuen ETF, den vollständigen Kostenvergleich mit der Konkurrenz und die Einordnung, für wen sich ein Umstieg lohnt, findest du in unserem ausführlichen Artikel: Vanguard startet extrem breiten Welt-ETF für nur 0,07 % TER.

Der Launch kam nicht aus dem Nichts: Erst wenige Wochen zuvor hatte Vanguard bereits die Gebühren seines Bestseller-Welt-ETFs, dem Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, von 0,19 auf 0,14 Prozent gesenkt. Warum dieser Schritt mehr brachte, als es auf den ersten Blick scheint, erfährst du hier: Welt-ETF: Vanguard senkt die Gebühren seines Bestseller-ETF deutlich. Scalable Capital brachte Europas ersten 2x-Welt-ETF Für erfahrene Anleger dürfte der Scalable MSCI AC World Leveraged Daily Swap Xtrackers UCITS ETF interessant sein: Er ist der erste zweifach gehebelte ETF auf den MSCI ACWI in Europa und wurde in der Community schnell als „Scalumbo“ gehandelt – eine Anspielung auf den beliebten „Heiligen Amumbo“, den gehebelten MSCI-USA-ETF von Amundi. Der neue Scalable-ETF investiert im Unterschied dazu weltweit inklusive Schwellenländer: Vergleich der 2x-Hebel-ETFs Scalable AC World Leveraged Amundi MSCI World (2X) Amundi MSCI USA (2X) („Heiliger Amumbo“) Marktabdeckung Welt inkl. Schwellenländer (ca. 2.460 Aktien) Industrieländer weltweit (ca. 1.300 Aktien) USA Hebel 2x, täglich zurückgesetzt 2x, täglich zurückgesetzt 2x, täglich zurückgesetzt TER 0,45 % 0,60 % 0,50 % Abbildung synthetisch synthetisch synthetisch Besonderheit Erster 2x-ETF auf den MSCI ACWI in Europa Weltweite Industrieländer ohne Schwellenländer Kultstatus als „Heiliger Amumbo“, Fokus auf den US-Markt Quelle: extraETF.com Wie der Hebel funktioniert, was die TER von 0,45 Prozent bedeutet und welche Risiken du kennen solltest, liest du in unserem Artikel: „Heiliger Amumbo“ 2.0? Scalable Capital startet gehebelten Welt-ETF für Trader.

LAIQON startete KI-gesteuerten Europa-ETF Auch im Bereich aktiv gemanagter ETFs tat sich etwas: Mit dem LAIQON – European Equity AI Optimized Active UCITS ETF (WKN: A42FBA) brachte die LAIQON-Gruppe in Zusammenarbeit mit Amundi einen KI-gestützten Aktien-ETF auf Europa an den Start. Amundi, Europas größter Vermögensverwalter, stellt dafür seine ETF-as-a-Service-Plattform zur Verfügung, während LAIQON die hauseigene, mehrjährig erprobte KI für die Titelauswahl einbringt. Tipp: Dich interessieren, welche ETFs neu sind? Zu den ETF-Neuemissionen. Als Vergleichsindex dient der MSCI Europe Screened, von dem sich der ETF mit einem angestrebten Tracking Error von zwei bis fünf Prozent pro Jahr bewusst deutlich entfernen darf. Länder-, Sektor- und Einzeltitelgewichtungen können innerhalb definierter Bandbreiten vom Index abweichen – Ziel ist eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber dem europäischen Aktienmarkt. Aus einem Anlageuniversum von rund 400 europäischen Aktien sollen die aussichtsreichsten Titel identifiziert und entsprechend stärker gewichtet werden. Zusätzlich erfüllt der ETF als Artikel-8-Fonds definierte ESG-Kriterien. Der Next-Generation-ETF ist der erste einer geplanten Produktfamilie, mit der LAIQON perspektivisch auch weitere Investmentregionen abdecken will. Er ist seit dem 12. August auf Xetra sowie bei gettex, Tradegate und LS Exchange gelistet und über die wichtigsten deutschen Plattformen und Trading-Apps handelbar.