Revolution im ETF-Markt? Pictet startet KI-gesteuerte Aktien-ETFs in Europa

So funktioniert das KI-Modell

Herzstück der neuen ETFs ist das hauseigene QuestAI-Modell, das Pictet über mehrere Jahre entwickelt hat. Die KI verarbeitet mehr als 400 Merkmale je Unternehmen und wurde mit rund 15 Jahren historischer Daten trainiert. Anders als klassische quantitative Strategien sucht das Modell nicht nur nach einfachen Zusammenhängen, sondern soll auch komplexe Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Einflussfaktoren erkennen. So hat sich nach Untersuchungen von Pictet die Komplexität KI-gestützter Anlagemodelle seit 2010 verfünffacht. Und: Je mehr „Daten-Futter“, desto höher die Aussagekraft – so zumindest die Theorie. Auf diese Weise erstellt das Programm eine 20-Tage-Prognose der erwarteten Rendite, worauf wiederum die Gewichtungen der Aktien beruht.

Höhere Renditechancen?

Das Ziel: zusätzliche Renditechancen identifizieren, die traditionelle Faktorstrategien möglicherweise übersehen. Gleichzeitig wird das Modell regelmäßig mit neuen Daten trainiert und weiterentwickelt, damit es sich an veränderte Marktbedingungen anpassen kann.

Trotz des KI-Einsatzes bleibt der Mensch ein wichtiger Bestandteil des Investmentprozesses. Die KI liefert Signale für die Aktienauswahl und Portfoliogewichtung, während das Investmentteam die Modelle überwacht, das Risikomanagement steuert und bei außergewöhnlichen Unternehmensereignissen wie Fusionen oder Übernahmen eingreift.

Die ETF-Familie deckt vier Anlageregionen ab: Europa, USA, Welt sowie Welt ohne USA. Je nach Fonds stehen ausschüttende und thesaurierende Anteilsklassen zur Verfügung. Für den globalen Aktien-ETF gibt es zusätzlich eine währungsgesicherte EUR-Hedged-Variante.

Die neuen Pictet-ETFs im Überblick

ETF WKN TER Ertragsverwendung Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF A42B19 0,22 % Thesaurierend Pictet AI Enhanced European Equity UCITS ETF A42B17 0,25 % Thesaurierend Pictet AI Enhanced European Equity UCITS ETF A42B18 0,25 % Ausschüttend Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF A42B1C 0,25 % Thesaurierend Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF A42B1D 0,25 % Ausschüttend Pictet AI Enhanced World ex US Equity UCITS ETF A42B1F 0,25 % Thesaurierend Pictet AI Enhanced World ex US Equity UCITS ETF A42B1G 0,25 % Ausschüttend Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF EUR Hedged A42B1E 0,28 % Thesaurierend Quelle: Deutsche Börse

Für wen sind die neuen ETFs interessant?

Aktive ETFs verbinden die Flexibilität und Handelbarkeit klassischer ETFs mit einem aktiven Investmentansatz. Pictet setzt dabei auf einen sogenannten hybriden Ansatz aus Künstlicher Intelligenz und menschlicher Expertise. Die KI soll dabei helfen, Muster und Zusammenhänge in riesigen Datenmengen schneller zu erkennen als herkömmliche Modelle. Ob sich dieser Ansatz langfristig gegenüber passiven Index-ETFs oder klassischen aktiven Fonds durchsetzen kann, wird sich allerdings erst über die kommenden Jahre zeigen.

Tipp: Aktive ETFs sind derzeit eines der spannendsten Segmente am ETF-Markt. In unserem Guide zu aktiven ETFs erfährst du, wie sich aktive ETFs von klassischen Indexfonds unterscheiden, welche Chancen sie bieten und worauf Anleger achten sollten.

Für Anleger, die gezielt auf aktive Strategien setzen möchten, erweitert sich das Angebot damit um eine interessante Produktfamilie. Die Gesamtkostenquote (TER) bewegt sich zwischen 0,22 und 0,28 Prozent, was für aktive ETFs relativ günstig ist. Zumal wie beschrieben, der Ansatz wesentlich aufwendiger ist als bei klassischen passiven ETFs.

Gerade aktive ETFs solltest du überwachen

Wenn du aktive ETFs in dein Depot aufnimmst, ist ein guter Überblick dringend nötig. Wer also die neuen Pictet-ETFs oder andere aktive ETFs in sein Depot aufnimmt oder ihre Entwicklung zunächst beobachten möchte, sollte den extraETF Portfolio Tracker nutzen. Dort lassen sich die Fonds gemeinsam mit dem gesamten ETF-Portfolio verwalten, Wertentwicklung und Performance analysieren sowie die persönliche Asset-Allokation jederzeit im Blick behalten. Auch Sparpläne, Käufe und Ausschüttungen werden automatisch erfasst und übersichtlich ausgewertet. Praktisch: So lässt sich jederzeit nachvollziehen, welchen Beitrag beispielsweise die neuen KI-ETFs zur Entwicklung des Gesamtportfolios leisten.

Das sind die wahren KI-Gewinner

KI ist eines der größten Wachstumsfelder der kommenden Jahre. Welche Branchen und Unternehmen besonders profitieren könnten, erfährst du in unserem Youtube-Video: